États-Unis : des milliards de cigales périodiques vont sortir de terre en même temps

C’est un phénomène naturel, mais rare. Dans 16 États du centre des États-Unis, notamment dans le Maryland, l’Oklahoma, l’Alabama, la Géorgie, et surtout l’Illinois, des milliards de cigales vont sortir du sol en ce printemps 2024. Ces cigales vivent sous terre, sous forme de larves, depuis plus de 10 ans. Contrairement aux cigales annuelles, que nous connaissons dans le sud de la France, ces cigales périodiques n'émergent du sol que tous les 13 ou 17 ans. Phénomène particulier cette année, il se trouve que sept espèces de ces cigales périodiques vont sortir en même temps.

À partir de mi-avril donc, des milliards de larves de cigales sortiront à l’air libre et feront leur mue pour se transformer en cigales adultes, équipées d’ailes, puis voleront dans les arbres, pour la période de reproduction. Et là, il faut s'attendre, indiquent des spécialistes, à ce que leur chant fasse autant de bruit qu’une moto.

Le cycle de vie très particulier de ces cigales périodiques est exceptionnel. Il ne concerne qu’une dizaine d'espèces de cigales sur les 3000 recensées sur terre, et on ne le trouve qu’en Amérique du nord. L’une des théories, c’est que ce soit une stratégie collective de survie. Ces cigales périodiques sont fragiles et sont appréciées par de nombreux prédateurs oiseaux, souris, écureuils et autres lézards. Cette sortie collective, tous les 13 ou 17 ans, serait l’assurance qu’une partie d’entre elles survivra au moins aux attaques pour permettre d'engendrer la génération suivante.

Aucun danger pour la nature

Cette émergence soudaine de milliards de cigales ne risque pas de nuire à la végétation. Les cigales ne sont pas des criquets, elles ne s'attaquent pas aux feuilles mais elles se nourrissent en petite quantité de la sève des arbres ce qui ne leur nuit pas. Cette émergence massive de cigales devrait au contraire rendre certains services à la nature. Des études ont montré que les trous que font les cigales en sortant améliorent ensuite l'infiltration d’eau de pluie dans le sol.



Inutile d’utiliser des pesticides pour s’en débarrasser, rappellent les entomologistes dans les médias américains. Ces cigales ne piquent pas, ne mordent pas. Après quatre à six semaines de vie à l'air libre, elles mourront. Il risque juste donc d’y avoir un peu d’ambiance sonore, mais autant en profiter car une telle émergence ne se reproduira pas avant 2037.