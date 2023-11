Environnement : les productions de charbon, de pétrole et de gaz vont continuer d'augmenter dans les années à venir, alerte l'ONU

À moins d'un mois de la COP 28, un nouveau rapport de l'ONU souligne l'écart entre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et l'effort réel des grandes puissances.

Temps de lecture : 2 min

Ce rapport, publié mercredi 7 novembre, a été mené par plusieurs organismes dont le programme des Nations unies pour l'environnement. Il compare d'un côté, les niveaux de production d'énergies fossiles qu'il faudrait atteindre pour limiter le réchauffement climatique à 2, voire 1,5 degré et de l'autre, les prévisions de production des principaux producteurs de pétrole de gaz ou de charbon.

En 2030, les pays concernés prévoient de produire deux fois plus d'énergies fossiles que la limite fixée pour empêcher le réchauffement à plus de 1,5 degré. Dans le cas d'un scénario plus réaliste à 2 degrés, le monde prévoit de produire 69% d'énergie fossile en trop. Malgré les engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les productions et les consommations de charbon, de pétrole et de gaz vont donc continuer à croître. Jusqu'en 2030, pour la production de charbon et jusqu'en 2050 pour celle de gaz et de pétrole.

Les chercheurs ont analysé les projections de production de 20 pays et parmi ceux concernés par cette augmentation, figurent, les États-Unis, l'Australie, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne. Ces pays se sont pourtant engagés, à atteindre la neutralité carbone. Les scientifiques rappellent que les technologies de capture de stockage de CO2 étant incertaines, il faudrait sortir du charbon dès 2040 et réduire de trois-quarts la production de gaz et de pétrole dès 2050 par rapport au niveau actuel.