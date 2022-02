Environnement : il reste 9 200 espèces d’arbres à découvrir

Du lundi au vendredi à 6h55, 8h21 et 11h24

Si les hommes rêvent de conquête spatiale, il reste encore beaucoup de domaines à explorer sur Terre. Il nous reste notamment plus 9 000 espèces d’arbres à découvrir, selon une vaste étude internationale.

Aujourd’hui, on ne sait pas exactement combien d’espèces animales et végétales cohabitent avec nous sur Terre. Il y a 20 ans, des travaux du scientifique Robert May avaient estimé que nous réussirions à faire l’inventaire de l’ensemble des espèces terrestres, en 2044 seulement.

Mais nous sommes en 2022, et des scientifiques viennent déjà de compléter l’inventaire végétal.Selon leurs travaux, 64 000 espèces d’arbres différentes ont déjà été identifiées, sur notre planète, mais en réalité, il en existe 14% de plus et il resterait donc quelque 9 000 espèces d’arbres à découvrir. Leurs travaux ont été publiés dans la revue de l'Académie nationale des sciences des États-Unis.

Reste donc à les découvrir ce qui peut paraître difficile dans la mesure où on ne les connaît pas justement. Mais ce chiffre n’est pas de l'intuition, ce sont des mathématiques. Pour obtenir ce résultat, les auteurs ont épluché les deux bases de données principales sur la composition des forêts dans 90 pays. Dans les différents échantillons de forêts étudiés, certains spécimens d’arbres sont très rares, il n'y en a que quelques dizaines, il a fallu beaucoup de chance pour tomber dessus.

Cela laisse entendre, qu’il en reste sûrement d’autres qui n’ont pas encore été identifiés. Avec des règles de statistiques et de probabilités, ces chercheurs ont donc développé une équation mathématique qui permet d’estimer le nombre d’espèces d’arbres encore non-découvertes par zones géographiques.

Les forêts diversifiées en espèces résistent plus

Ces nouvelles espèces d’arbres encore inconnues sont essentiellement dans des zones tropicales et humides, notamment en Amérique du Sud. Découvrir ces arbres, même s'ils sont rares, est important pour la conservation des forêts à travers le monde car plus les forêts sont diversifiées en espèces, plus elles résistent, au changement climatique notamment.

Cette étude montre donc une nouvelle fois la place cruciale des forêts tropicales dans l'équilibre de la planète. Or, ces 40 dernières années, les surfaces forestières ont progressé plutôt dans des zones tempérées au détriment des zones tropicales. Dernier exemple en date : au Brésil en ce mois de janvier, près de 430 km² de forêt amazonienne ont été détruits. C'est cinq fois plus qu’en janvier 2021.