Dons du sang : savez-vous qu’il existe 380 groupes sanguins ?

On parle de "groupe sanguin rare" quand moins de quatre personnes sur 1 000 le possèdent. En réalité, au-delà du classement classique des groupes A, B et O, avec un Rhésus positif ou négatif, on recense au total 380 groupes sanguins différents. Ce qui les différencie, c’est qu’en plus d’appartenir à l'une des grandes catégories que nous connaissons, les globules rouges de ces groupes possèdent, sur leur surface, des combinaisons de substances appelées antigènes qui sont plus rares que d’autres. Dans le monde, 250 groupes sanguins sur 380 sont ainsi considérés comme rares. On les appelle, par exemple, les groupes YT, MNS, Bombay, Lewis, Duffy ou encore Diego.

Lorsqu'un patient, porteur d'un sang rare, doit être transfusé, il faut absolument que l'on respecte la compatibilité des groupes sanguins. Explications en images. ⬇️ #MonSangEstRare pic.twitter.com/KDV8m7dVef — Établissement français du sang (@EFS_dondesang) November 15, 2022

Pour savoir que l’on fait partie des groupes sanguins rares, il faut des analyses génétiques. Cette rareté est en général découverte par hasard, lors d'un bilan avant une transfusion, lors d'un suivi de grossesse ou lors d'un don. Et en pratique, la probabilité d’avoir un sang rare dépend de l’endroit du monde ou on habite. Être rhésus négatif en Chine, par exemple, c’est avoir un groupe sanguin rare, alors qu’en Europe c’est le cas de 15% de la population.

Un sang rare sur 10 en est informé

Mais en Europe, votre groupe sanguin est davantage susceptible d'être rare si vous avez des ancêtres originaires des Caraïbes, d’Afrique ou de l'Océan indien car la diversité des groupes sanguins reflète l’adaptation de l’homme à son environnement et les mouvements de population dans l'histoire. Selon l’établissement français du sang, il existe en France entre 700 000 et 1 million de personnes qui ont un sang rare, mais seulement 10% d’entre eux le savent.

Sensibiliser le grand public à l’existence de ces groupes sanguins rares est important pour qu’en cas de transfusion, les personnes concernées puissent recevoir un sang le plus proche possible de leur groupe. Une banque de groupes sanguins rares existe en France, elle permet stocker des poches de ces sangs rares, qui sont utilisées ensuite sur tout le territoire selon les besoins. Congelées à moins 80 degrés, ces poches peuvent être conservés pendant 30 ans maximum. Et il est crucial de pouvoir entretenir cette réserve, d'où cette campagne de sensibilisation, avec un appel aux donneurs de toutes origines, de façon à ce que la plus grande diversité de groupes sanguins possible puisse être disponible.