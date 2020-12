Des moustiques jusqu'en décembre !

Les moustiques sont de plus en plus présents jusqu'au mois de décembre en France. (PATRICK PLEUL / DPA-ZENTRALBILD)

Normalement en cette saison, fini les réveils nocturnes à cause de leur petits bourdonnements agaçants. Pourtant dans la rame du métro, je vois un moustique tranquillement posé sur ma voisine. Vérification faite sur la carte vigilance moustique qui mesure leur présence sur le territoire, 17 départements sont toujours classés en zone orange c’est-à-dire en zone de piqûre et de prolifération possible. Le reste du territoire est toujours en jaune, zone favorable à leur multiplication.



Des moustiques en hibernation de plus en plus tard

Les moustiques peuvent survivre aux six mois d’hiver parce qu’ils se mettent en dormance ou restent à l’état de larve et attendent la douceur et l’humidité du printemps suivant. Mais les entomologistes voient bien qu’ils sortent et qu’ils piquent de plus en plus tard dans l’année. Comme l'année 2020 est bien partie pour être classée parmi les plus chaude, les scientifiques recueillent encore des signalements en décembre. Surtout en ville où les moustiques trouvent chaleur et eau stagnante, comme dans le métro, parfait pour y pondre leurs œufs : une centaine environ à chaque fois et 15 jours après une nouvelle génération repart à la chasse. C’est donc pour cela que l’on peut encore se faire piquer au mois de décembre en ville par un moustique, enfin par une moustique. Il n’y a que les femelles qui nous piquent pour prendre dans notre sang la protéine nécessaire à la fabrication de leurs œufs.

Le moustique tigre vecteur de maladies

Sur la carte vigilance moustique, la saison pour les tigres est bien finie. Cette année, il a été signalé dans 58 départements. Plus de la moitié du territoire métropolitain est touché par cette espèce venue d’Asie du Sud-Est au début des années 2000. L’ONU l’a classée parmi les 10 espèces les plus invasives sur la planète, puisqu’elle s’est répandue dans une centaine de pays. Le moustique tigre pique en journée contrairement aux espèces locales et il préfère le sang humain à celui des autres mammifères pour se nourrir. Il peut transmettre aussi des maladies comme la dengue, le chikungunya ou zika mais il faut qu’il ait piqué quelqu’un de malade avant de vous transmettre un de ces virus.

Santé Publique France vient de faire son bilan annuel : il y a eu 834 cas de dengue importés par des passagers qui venaient de zones à risque et 13 personnes ont développé la maladie localement, principalement dans le Sud-Est de la France.