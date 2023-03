Climat : nous assistons à un changement climatique sans précédent depuis 125 000 ans, selon le Giec

Les experts du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) dévoilent, lundi 20 mars, une synthèse qui boucle huit ans de travail et qui fait consensus dans la communauté scientifique.

Depuis 35 ans, la mission du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) est d’éclairer les décideurs et les citoyens sur la réalité du dérèglement climatique et pour cela d'établir régulièrement des synthèses critiques des milliers des publications scientifiques existant sur le sujet. Cela veut dire que les scientifiques du Giec qui représentent 195 pays, ont obligation de répondre à toutes les questions, les doutes, et commentaires qui leur sont envoyés par leurs confrères à travers le monde. Et que chaque phrase écrite dans les différents rapports est scrupuleusement pesée, et validée par l’ensemble de la communauté scientifique.

>> "TotalEnergies est très loin de prendre en compte les conclusions du Giec" : des scientifiques dénoncent l'instrumentalisation de leurs rapports par le géant pétrolier

La synthèse publiée lundi 20 mars 2023 résume les 10 000 pages des travaux précédents. On peut ainsi retenir que notre monde est plus chaud, d'1,1°C par rapport au début de l'ère industrielle en 1850. Également à savoir : il s'agit d'un changement climatique sans précédent depuis 125 000 ans et qu’il n’y scientifiquement plus aucun doute que ce changement climatique est la conséquence des émissions de gaz à effet de serre, dues aux activités humaines.



Ce monde plus chaud entraîne déjà davantage d'incendies de forêts, de canicules, de tempêtes, de baisses des rendements agricoles et pour limiter les risques de dégâts irréversibles, il faudrait rester en dessous de 1,5°C ou 2°C de réchauffement, d’ici la fin du siècle, mais ce n’est pas la trajectoire sur laquelle nous sommes. Aujourd’hui nous allons plutôt vers un réchauffement qui pourrait être de 2,7°C d’ici 2100.

On peut être raisonnable, si...



Ce qui donne de l’espoir, c’est qu’il y a aussi un consensus scientifique sur certaines solutions pour s'en sortir. ll est encore possible d'atténuer ce changement climatique en adoptant de façon urgente des politiques adaptées. Par exemple, dans le monde agricole, en réfléchissant à place de l'élevage, qui est très émetteur de gaz à effet de serre, ou encore en restaurant des forêts, des zones humaines ou encore en adaptant les choix énergétiques, l'architecture des villes, les transports, etc.

Il y a une autre certitude scientifique : plus ces mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre se feront attendre, plus l’effort à accomplir sera grand.