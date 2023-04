Biodiversité : près de 300 espèces d’araignées sont exposées à un risque d’extinction en France

Du lundi au vendredi à 6h55, 8h21 et 11h24

Et c’est loin d'être anodin car ces petites bêtes, souvent mal aimées, nous rendent de grands services écologiques. Elles absorbent les nuisibles et nous renseignent sur la qualité d'un écosystème.

C’est une évaluation qui a demandé cinq ans de travail et qui a mobilisé l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), l’Office français pour la biodiversité, le muséum d’histoire naturelle et la société française d'arachnologie. Ces scientifiques constatent que sur les 1 622 espèces d’araignées recensées en France un peu partout (dans les prairies, les grottes, les forêts, les zones habitées ou le littoral), 10% sont menacées de disparition, et 6% sont quasi menacées.

En d'autres termes, 1 espèce d’araignée sur 6 qui pourrait bientôt ne plus exister. Elles sont à la fois victimes de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols qui détruit leur habitat, mais aussi de l’usage de pesticide et du réchauffement climatique.

Plus on a d'araignées, moins on a d'acariens

Pourquoi cette menace de disparition des araignées est elle préoccupante ? Parce que ces petites bestioles, souvent impopulaires, sont très loin d'être inutiles ou nuisibles. Au contraire, elles jouent un rôle très précieux de régulation des populations d’insecte. Avoir quelques araignées chez soi, c’est l'assurance d’avoir moins d’acariens, moins de mouches ou de moustiques par exemple. Il faut savoir que la totalité des araignées du monde absorbent l'équivalent de la biomasse de tous les humains sur terre, explique à franceinfo Christine Rollard, aranéologue rattachée au muséum d’histoire naturelle.

Nous sommes 8 milliards d'êtres humains, imaginez une masse équivalente en insectes. Et c’est ce dont nous débarrassaient l’ensemble des araignées du monde. En plus, ces insectes sont des bio-indicateurs de la qualité des milieux. Autrement dit, quand il y a des araignées, l'écosystème local est plutôt équilibré.

Pas de programme de conservation

Comment préserver les araignées ? Arrêter simplement de les éliminer, y compris chez soi ? Évidemment, ce qui compte avant tout, c’est de limiter la destruction de leur habitat et de contrôler l’usage des pesticides. Mais à l'échelle individuelle, pour Christine Rollard, on a tout intérêt à laisser vivre les araignées dans la maison, car ce sont des insecticides naturels, qui peuvent tout à fait cohabiter avec nous.

L’impopularité des araignées est d’ailleurs un concept assez occidental et contrairement aux idées reçues, elles ne piquent pas ou ne mordent que très très rarement. Cette enseignante-chercheuse aimerait qu’il existe davantage de moyens de recherche pour répertorier et protéger cette population. Car à ce jour aucune espèce d’araignée ne fait l’objet d’un programme de conservation spécifique.