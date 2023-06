Biodiversité : les vers luisants disparaissent

C'est normalement à cette époque-ci de l'année, en juin-juillet, qu'on les aperçoit parfois la nuit dans les jardins. Les vers luisants malheureusement se font plus rares. Une étude britannique vient nous éclairer sur les causes de cette disparition.

Il existe une dizaine d'espèces de vers luisants en Europe, mais depuis 60 ans ces points lumineux s'allument de moins en moins dans les jardins ou les prairies. En cause : l'emploi d'anti-limaces et le débroussaillage. Mais aussi l'éclairage nocturne qui nuit aux rencontres amoureuses. Chez le ver luisant, en effet, les femelles n'ont pas d'ailes mais elles brillent (la bioluminescence est une réaction chimique qui leur donne un abdomen vert fluo), et c'est comme cela qu'elles se font remarquer par leurs partenaires mâles, qui eux ont des ailes, et peuvent voler dans leur direction.

Le problème c'est que la lumière des lampadaires complique cette séduction. Une équipe de biologistes de l'université du Sussex vient de le confirmer par des expériences en laboratoire. Ils ont tout simplement placé des leurres imitant la lueur d'un ver luisant femelle dans un labyrinthe et ils ont chronométré le temps que mettait un ver luisant mâle pour les repérer. Dans l'obscurité, tout va bien, 100% des rencontres ont lieu. Mais quand ces chercheurs éclairent le dispositif avec une lumière blanche plus ou moins forte imitant celle des lampadaires urbains, alors entre 20% à 70% des mâles seulement réussissent à repérer leur partenaires et cela prend en moyenne deux fois plus de temps. Ce constat n'est pas brillant : il est désastreux pour la reproduction de ces insectes à la fois fascinants et bien utiles dans un jardin. Les vers luisants contribuent à éliminer naturellement les limaces.

L'éclairage artificiel perturbe le rythme biologique de nombreuses espèces

Malheureusement les vers luisants ne sont pas les seuls à souffrir de la pollution lumineuse. La lumière fait en effet partie des principales causes d'extinction des insectes (après les pesticides) : en tournant autour des lampadaires la nuit, ils deviennent des proies faciles pour les chauves-souris et les oiseaux. Une étude en vie réelle en Grande-Bretagne a ainsi montré que les zones éclairées la nuit comptent moitié moins de chenilles et de papillons de nuit que celles qui sont loin de la lumière.

D'ailleurs, au-delà des insectes, l'éclairage artificiel perturbe le rythme biologique de nombreux animaux et aussi le nôtre, à nous les humains. L'Académie de médecine a même préconisé dans un rapport d'inclure la lumière nocturne dans la liste perturbateurs endocriniens.