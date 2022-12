Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur : au-delà du vaccin contre la rage, tout un héritage

Louis Pasteur que l'on connait évidemment pour la mise au point du vaccin contre la rage est né le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura. Il est aussi à l'origine de nombreuses découvertes aujourd'hui incontournables.

Si vous buvez votre verre de lait ou de jus de fruit sans inquiétude c'est grâce à Louis Pasteur et à la technique qu'il a élaborée : la pasteurisation. Ce procédé, Louis Pasteur l'a mis au point en travaillant sur les maladies du vin. A l'époque, les vignobles français sont touchés. Le commerce de vin en souffre et Napoléon III appelle à l'aide le micro-biologiste qui travaillent depuis quelques années sur les processus de fermentation. Louis Pasteur accepte de relèver le défi et il se rend compte que chauffer la boisson à plus de 50°C pendant quelques secondes permet de détruire certains micro-organismes et de protéger aliments et boissons. La pasteurisation est née et elle est ensuite appliquée à d'autres produits. Le lait évidemment ou le fromage et la bière.

Autre mission confiée à Louis Pasteur : mettre fin à l'épidémie qui touche les vers à soie. Là, c'est un sénateur du Gard qui fait appel au scientifique pour lutter contre ce fléau qui décime les élevages et perturbe la production de soie. Pour Louis Pasteur, c'est un terrain de recherche nouveau. Il installe ses microscopes dans le sud de la France pour étudier ces insectes et il parvient à développer un protocole de prévention pour enrayer la propagation de la pébrine, la maladie qui touche les vers à soie.

Après les vers à soie, le scientifique étudie les épidémies qui déciment les troupeaux de moutons ou de bovins. Il teste ses premiers vaccins sur des poules touchées par le choléra. Puis, c'est au tour des êtres humains. C'est le jeune Alsacien, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, qui devient le premier homme vacciné contre la rage en 1885. Louis Pasteur décide alors d'ouvrir un centre de vaccination que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Institut Pasteur.