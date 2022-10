Souriez ! Ça rend heureux

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le pouvoir du sourire ou l’impact du sourire sur notre cerveau : il existe bel et bien une rétroaction. Sourire peut à la fois amplifier et déclencher le sentiment de bonheur.

Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon, nous dévoile aujourd'hui les pouvoirs insoupçonnés du sourire et nous exhorte à sourire. Et pas seulement parce que c’est agréable pour les autres.

franceinfo : Sourire, ça nous rend nous-mêmes plus heureux ?

Mathilde Fontez : Oui, les spécialistes appellent ce phénomène la "rétroaction faciale". C’est une hypothèse scientifique qui existe depuis longtemps : c’est l’idée que le sourire aurait un effet rebond : on sourit parce qu’on est content, heureux. Et ce sourire, une fois sur notre visage, accentuerait notre bonheur.

Et c’est ce rebond du sourire que viennent de prouver des chercheurs...

L’étude est incroyablement complète. Les chercheurs, une équipe américaine, n’ont pas lésiné. Ils ont soumis près de 4000 personnes à des tests, dans 19 pays, pour tenter de prouver ou d’infirmer cet effet de rétroaction faciale. Il faut dire que jusque-là, les expériences qui avaient été menées donnaient des résultats contradictoires, ou difficiles à interpréter.

Il y avait eu des tests où on demandait à des volontaires de tenir des stylos entre leurs dents pour mimer le sourire – mais est-ce vraiment un sourire. D’autres où on disait aux volontaires de sourire – mais est-ce qu’on n’influençait pas, en faisant cela, leur émotions.

Bref, les chercheurs ont mis au point un test le plus neutre possible : les volontaires ne savaient pas – bien sûr – sur quoi portait l’étude à laquelle ils participaient. Ils ne recevaient pas la consigne de sourire. Ils devaient juste mimer les expressions qui leur étaient présentées sur des images, et répondre à un questionnaire sur leurs émotions.

Et ceux qui souriaient se sont révélés plus heureux ?

C’est ça : il n’y a plus de doute possible : sourire, ça renforce notre sentiment de bonheur. Et ça participe même à l’initier ! Alors l’effet est faible, mais suffisant tout de même, pour soutenir une vieille thèse sur ce type de rétroactions : nos gestes nos postures seraient des composants à part entière de notre système nerveux. Ce qui compte pour façonner nos émotions, ce n’est pas seulement ce qu’on voit, ce qu’on sent, ce qu’on comprend, mais aussi comment notre corps bouge.

Il faut se prévoir des cures de sourires pour être plus heureux ?

Ce n’est pas si loin de la vérité. Sourire pourrait permettre de mieux gérer le stress, la détresse, même la dépression d’après les chercheurs. Cette étude vient valider des pratiques qui sont déjà parfois conseillées par des psychologues : sourire tous les matins devant son miroir pendant 5 minutes.