Petit déjeuner copieux ou léger ? Ça ne change rien au poids !

On nous l’a dit maintes et maintes fois, il faut manger copieusement au petit déjeuner, et légèrement le soir. Mais en fait, c’est plus simple que ça. Quand on mange plus au petit déjeuner, on a tendance à moins manger ensuite dans la journée parce qu’on a moins faim. Que faut-il prendre au petit déjeuner pour être en bonne santé ? C'est une question scientifique à laquelle des chercheurs viennent de répondre. Les précisions de Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon.

franceinfo : petit déjeuner copieux ou léger, finalement, cela n’a pas d’importance, Mathilde ?

Mathilde Fontez : Aucune importance ! La découverte des chercheurs, c’est qu’une calorie, c’est une calorie. Ça nous fait le même effet, ça nous nourrit pareil, quelle que soit l’heure de la journée.

Pourtant, on entend beaucoup que le petit déjeuner, c’est le moment où il faut manger, pour ne pas grossir…

Oui. Et ce n’est pas seulement un conseil de bon sens. Plusieurs études, semblaient montrer qu’on grossit moins avec les calories du matin qu’avec celles du soir. On avait même vu en laboratoire que lorsqu’on nourrit des souris et des rats, la journée, avec un régime riche en graisse - alors que ce sont des animaux nocturnes qui mangent normalement la nuit - ils devenaient rapidement obèses.



Comme si l’heure à laquelle on mange avait une influence sur l’effet de la nourriture. Et il y a aussi toutes ces études sur le micro-jeune, qui montrent qu’on profite mieux de la nourriture si l’on mange à certaines heures de la journée, et pas à d’autres : qu’on s’aménage des plages de plusieurs heures d’abstinence…

Et il y avait des explications biologiques de ça ?

Justement, les chercheurs ne parvenaient pas à mettre la main sur un mécanisme qui explique qu’une calorie fasse plus ou moins grossir en fonction du moment. Il y avait des hypothèses : est-ce que le métabolisme change, au fil de la journée ? Est-ce que c’est une question d’activité physique ? De dépense énergétique ? Est-ce que c’est notre rythme circadien, cette horloge biologique qui joue ?



Ce sont ces hypothèses qu’une équipe de biologistes anglaise a décidé de tester, pour la première fois de manière vraiment objective : ils ont mis en place un protocole très strict : les personnes qui ont participé à l’étude ont suivi un régime totalement contrôlé. En gros, ils mangeaient tous exactement la même chose – boissons et repas : tout était fourni par le laboratoire. Seules changeaient les heures de la journée.

Et le résultat, c’est donc qu’il n’y a aucune différence ?

C’est ça. Les chercheurs démontrent que l’utilisation des calories ne varie pas avec l’heure de la journée. On peut donc manger comme on préfère : un gros petit dej le matin, ou un gros dîner le soir, ça ne change rien. Il n’y a pas de mécanisme délicat et complexe qui fait que l’on élimine mieux les croissants du matin, que les frites du soir. C’est un cliché qui tombe. Quant aux différences observées dans les études précédentes, elles s’expliqueraient tout simplement par notre comportement : quand on mange bien le matin, on a moins faim dans la journée, et on a donc tendance à manger moins.