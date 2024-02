Pendant la grossesse, tous les organes se mobilisent

Le samedi et le dimanche à 7h22 et 9h22

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon)

Hervé Poirier, nous parle aujourd'hui de récentes recherches et travaux sur la grossesse.

franceinfo : pour la première fois, on voit à quel point la grossesse mobilise tous les organes du corps. Expliquez-nous...

Hervé Poirier : Les mères savent que la grossesse fait entrer le corps dans un état très singulier. Jusqu’ici, la science le savait moins. Parce qu’il est très compliqué, voire impossible, de faire des analyses précises sur des femmes enceintes. Et parce que la grossesse des rongeurs, le modèle animal par excellence, est trop différente.

Une équipe de biologistes chinois s’est donc tournée vers le macaque, très semblable au niveau reproductif. Utérus, glande mammaire, ventricule, pancréas, rein, moelle épinière, peau. Ils ont prélevé sur des femelles non enceintes, et à un stade précoce, intermédiaire et avancé de grossesse, près de 300 échantillons de 23 tissus différents.



Et ils ont mesuré dans chaque échantillon les molécules qui régulent les processus biochimiques (acides aminés, lipides, sucres…). Ce qui leur a permis d’évaluer l’activité métabolique de chacun de ces organes. Et de dresser le premier panorama des bouleversements que la grossesse provoque partout dans le corps.

Et à quoi ressemble ce panorama ?

Les chercheurs ont constaté que les changements s'étendent bien au-delà des organes, communément associés à la grossesse. Comme prévu, le foie et le cœur ont une plus forte activité métabolique. Mais c’est vrai aussi pour la peau ou pour les tissus musculaires. Tous les organes sont en fait impactés. Étrangement, la grossesse découple l’activité de ces organes. Normalement, leurs activités sont toutes plus ou moins corrélées, couplées. Ce n’est plus le cas pour les femmes enceintes. Leur corps est vraiment entré dans un autre équilibre.

Quelles perspectives ouvrent cette découverte ?

Cela ouvre surtout des perspectives préventives et thérapeutiques. Rappelons que pour 100.000 naissances, il y a 1.800 nouveau-nés et plus de 200 mères qui meurent suivent à des complications. Les chercheurs ont par exemple décelé ce qui pourrait être une signature métabolique de la prééclampsie, une grave maladie de la grossesse. Ce qui laisse espérer des diagnostics et des interventions salvatrices. À suivre…

Plus généralement, cela fait admirer ce corps, capable de mobiliser tous ses organes. Ce qui explique d’ailleurs cet appétit, avec une augmentation de l’apport alimentaire qui dépasse largement les besoins énergétiques du fœtus. Les femmes enceintes passent en mode surpuissance.