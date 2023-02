Les vides cosmiques commencent à être cartographiés écouter (2min)

L’Univers n’est pas un gros nuage mais à grande échelle, il se structure en gros amas de galaxies, et en vides. Les vides les plus proches viennent d’être cartographiés, jusqu’à 700 000 années-lumière autour de nous. Et d’autres chercheurs les traquent à très grande échelle.

Un ciel étoilé en Thaïlande...Mais il y a des vides dans l'univers. Ceux qui sont les plus proches de nous, viennent d'être cartographiés ; ils sont considérés comme de véritables objets astronomiques.

Le billet science du weekend plonge aujourd'hui dans les bulles de vide du cosmos avec les précisions de Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon. franceinfo : Une équipe vient de cartographier les 7 vides cosmiques les plus proches de nous, on commence à "voir" les vides de l’univers ? Mathilde Fontez : Ça paraît un peu contradictoire : voir les vides, regarder là où il n’y a rien, pas de lumière. On est plus habitué à entendre parler des étoiles et des galaxies bien brillantes. Mais il y a aussi des vides dans l’univers, entre les galaxies, entre les amas de galaxies : des zones où il ne se passe rien, mais qui peuvent être considérées comme de véritables objets astronomiques. Et effectivement, l’équipe de l’astrophysicienne Hélène Courtois, à l’université de Lyon, spécialisée dans la cartographie de l’univers, vient de publier une carte des vides autour de notre galaxie, la Voie lactée, et jusqu’à 700 000 années-lumière. À quoi ressemblent ces vides ? À des bulles : à des poches vides délimitées par des filaments de galaxies. Il faut rappeler que dans l’Univers, les galaxies ne sont pas distribuées au hasard : elles sont rassemblées dans des amas, qui se concentrent dans une sorte de réseau, des filaments qui forment comme une toile d’araignée – on parle de toile cosmique. Et entre les filaments, c’est le vide. Près de la Voie lactée, Hélène Courtois et son équipe trouvent que les vides sont plus complexes qu’attendus, ils ont des formes assez torturées. Et certains d’entre eux ne sont d’ailleurs pas totalement vides : il y a des courants de galaxies à l’intérieur. D’autres vides, par contre, sont incroyablement purs. Mais ce sont surtout les propriétés globales de ces vides qui intéressent les chercheurs : la forme de centaines et de centaines de vides, à grande échelle dans l’univers, sur des milliards d’années de distance. On recense les vides de l’univers ? C’est un domaine de recherche assez nouveau : ça ne fait qu’une dizaine d’années que les télescopes qui mesurent les positions des galaxies collectent assez de données pour laisser apparaître ce réseau cosmique d'amas de galaxies. Et donc les vides. Au total aujourd’hui, les astrophysiciens ont recensé près de 6 000 vides. Mais ce nombre devrait bientôt exploser : cette cartographie des vides, c’est l’un des sujets au programme d’une mission qui va démarrer cet été, le télescope spatial Euclid, en partie fabriqué en France. Il va mesurer la position de 50 millions de galaxies, et trouver des centaines de milliers de vides. Avec ces mesures, les astrophysiciens espèrent comprendre l’expansion de l’Univers, et pourquoi elle s’accélère.