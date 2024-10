Les chiens apaisent la douleur

Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

Mathilde Fontez, rédactrice en chef au magazine Epsiloon nous explique pourquoi le chien est décidément le meilleur ami de l’homme.



franceinfo : Une équipe internationale de psychologues vient de démontrer que leur présence, à nos côtés, apaise la douleur ?

Mathilde Fontez : Oui, c’est une étude très complète qui a été menée par ces chercheurs. Avec 124 volontaires – toutes des femmes, pour éviter les biais en termes de perception de la douleur. Elles ont accepté de plonger leur main dans un bain d’eau glacée, accompagnées de leur chien. Ou pour d’autres, d’un chien qu’elles ne connaissaient pas. Ou avec une amie – humaine – auprès d’elles…

Les chercheurs ont suivi toutes leurs réactions : ils leur ont demandé d’évaluer leur douleur, ils ont capté l’activité des muscles de leur visage, ils ont suivi l’évolution de leur stress en mesurant la conductivité de leur peau. Et résultat, dans tous les cas, la présence d’un animal atténuait de façon notable l’intensité de la douleur. Elles avaient moins mal.

Moins mal qu’en présence d’une amie humaine ?

Oui, c’est ce qui est intéressant selon les chercheurs. L’effet des chiens est plus fort. Ce qui veut dire que ce n’est pas seulement un soutien amical qui agit – d’ailleurs la douleur s’atténue même quand on ne connaît pas le chien.

Les chercheurs évoquent l’idée d’un réconfort inconditionnel : l’animal ne vous juge pas, la relation avec lui se joue en dehors des normes sociales et culturelles. Il est donc plus efficace pour vous soutenir, pour jouer cet effet tampon à la douleur.

D’ailleurs, des études avaient montré que la présence d’un proche humain peut être contre-productive quand on a mal : on peut avoir envie de susciter l’empathie, on parle plus de sa douleur, et on l’augmente plutôt que la réduire.

Ça renforce l’idée que les animaux de compagnie sont une aide pour la santé ?

Oui, les animaux de compagnie sont déjà considérés comme une aide psychologique efficace, on sait qu’ils ont de nombreux avantages en matière de santé. Et cette étude montre que l’on pourrait aller plus loin : s’appuyer sur des chiens comme soutien dans les hôpitaux par exemple. Imaginer des thérapies assistées par les animaux.

Des tests vont être menés sur les douleurs chroniques – bien plus complexes que les douleurs aiguës comme celle qui a été étudiée par cette étude. Précisons aussi que pour que ça marche, il faut aussi être familier des chiens, accepter leur présence : c’est la limite de leur effet antidouleur. Si vous en avez peur, évidemment, l’effet disparaît.

