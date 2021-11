Le samedi et le dimanche à 7h21

On pense que le rire est inné chez nos tout-petits. Il n'en est rien. Ils doivent aussi apprendre à rire en expirant : une nouvelle étude de chercheurs hollandais montre que les bébés dans leurs premiers mois de vie, ne savent pas faire un vrai rire, ils le font en inspirant...

Dans Le billet sciences du weekend, Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon nous parle aujourd'hui du rire des bébés, et d'une découverte importante les sons qu'ils émettent en riant.

franceinfo : Les bébés doivent apprendre à rire. Ce n’est pas inné chez eux ?

Mathilde Fontez : Non. Alors ils poussent évidemment des cris qui ressemblent au rire dès les premières semaines, on a tous – ou presque – eu l’occasion de l’observer. Mais des chercheurs hollandais, de l’université de Leyde, viennent de déterminer que ces sons ne constituent pas un vrai rire. Ça n’a rien à voir, parce qu’ils n’ont pas encore appris à expirer en riant, et ça, c’est le secret.

Un rire inspiré n’est pas un vrai rire ?

Non. En fait ça, on le savait déjà. C’étaient les primatologues qui l’avaient montré, en observant les singes donc : ils ont une forme de rire différente de celle de l’humain. Justement parce que ce rire est émis à la fois quand les singes expirent, et quand ils inspirent. Tandis que notre rire à nous, le rire humain, il produit un son dit "égressif" : seulement sur l’expiration. C’est ce qui donne des "Ha ! Ha !" bien sonores.

C’est ce qui fait aussi que notre rire est communicatif. Ce sont ces expirations qui nous donnent envie de rire, quand on voit un homme rigoler devant soi. Alors que cette contagion du rire ne marche pas du tout entre nous et le singe.

Et les bébés ne savent pas faire ce rire humain ?

C’est ce que montre cette nouvelle étude, oui. Les chercheurs ont fait écouter à une centaine de volontaires des extraits sonores de rires de bébés âgés de 3 mois à 1 an et demi, et ils ont observé que peu à peu, ces sons glissent du rire animal vers le rire expiré.

Donc ils ont montré que les bébés rient plutôt comme des singes au début. Et qu’au fur et à mesure, ils apprennent à rire comme des humains. Soit parce que leur canal vocal se développe, soit parce qu’ils parviennent à imiter les adultes. Sans doute un peu des deux. Les bébés doivent comprendre assez vite qu’en poussant des rires agréables, ils peuvent influencer positivement les autres…