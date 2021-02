Le billet sciences du week-end. Quand le Soleil et la Lune rythment nos vies

12 février 2021. Pékin. On se prend en photo le jour du Nouvel An chinois marquant le début de l'année du Buffle de métal (ou du boeuf). (ZHANNA MANUKYAN / SPUTNIK VIA AFP)

Si le coronavirus a quelque peu changé les choses, le nouvel an lunaire, que l’on appelle Nouvel An chinois, reste un évènement exceptionnel ! Il est d'ailleurs l'un des plus importants pour les Chinois qui sont près d'un milliard et demi à le fêter, sans compter toutes les célébrations partout dans le monde.

Un moment de célébration attendu

Chaque année, les deux semaines qui le précèdent donnent lieu à la plus grande migration humaine du monde ! Le record a été enregistré en 2006, avec plus de 2 milliards de voyageurs.

De tout temps, de nombreuses civilisations ont pris les astres comme repère. En Occident, c’est le Soleil qui a joué ce rôle, et ses rendez-vous des solstices et des équinoxes rythment toujours notre année. En France, le calendrier post-révolution s’est même calé sur les saisons, comprenant des mois comme ventôse, nivôse, floréal, germinal et actuellement, nous serions en pluviôse, le mois des pluies, voire des inondations !

Le Soleil et la Lune, gardiens du temps

D’un autre côté, la Lune a, elle aussi, pu avoir un rôle central. Ainsi beaucoup de calendriers lunaires ont été utilisés par bon nombre de civilisations et le sont toujours aujourd’hui, notamment par les musulmans.

Cependant, le problème reste qu'avec ses cycles de 28 jours, le mois lunaire est plus court que le mois solaire et ses 30/31 jours. Ainsi, pour éviter un trop grand décalage, c’est en suivant le même principe que nos années bissextiles, que le calendrier chinois intègre régulièrement un treizième mois pour compenser.

Une année sous influence

L'année du Buffle (Boeuf), en 2021 selon le calendrier lunaire chinois. (GETTY IMAGES / DIGITAL VISION VECTORS)

Dans le calendrier chinois, chaque année a son animal totem. Rat, Buffle, Tigre, Dragon, ils sont au nombre de 12 et influencent les événements et les personnalités. Selon certaines croyances, chaque animal aurait une signification selon Hanh Ha, biologiste d’origine vietnamienne, fondatrice d’une ONG, Zebunet.

Le Buffle est un animal de labeur. Le Tigre, lui, est un très bon signe pour les hommes, mais pas pour les femmes. Ma grand-mère, née sous ce signe, a eu beaucoup de mal à se marier car une tigresse cela fait peur ! À contrario, le Dragon est tellement apprécié qu’en 2012, lorsque son tour est venu, le Vietnam et la Chine ont connu un baby-boom incroyable ! Hanh Ha, biologiste

Pour compléter ces symboliques, les 12 animaux sont associés aux 5 éléments de la nature que sont l’eau, le bois, le feu, la terre, ou encore le fer. Ils sont ensuite classifiés en yin (féminin) ou en yang (masculin). De ce fait, nous sommes actuellement dans l’année du Bœuf de métal.

L'année du Buflle a commencé le 12 février 2021 selon le calendrier lunaire chinois. (GETTY IMAGES / DIGITAL VISION VECTORS)

Selon Zhang Zhang, violoniste chinoise de la philharmonie de Monaco, fondatrice de Zhangomusiq, qui donne des concerts caritatifs, ce serait une bonne nouvelle.

On pense que cette année sera meilleure que la précédente car le Bœuf est puissant et travailleur. Avec le fer, on peut fabriquer des épées pour nous protéger et des cuillères pour nous nourrir. En bref, résilience, courage et bienveillance pour 2021 ! Zhang Zhang, violoniste chinoise de la philarmonie de Monaco

Quelques signes du zodiaque chinois dont le Buffle qui est célébré cette année. (GETTY IMAGES / DIGITAL VISION VECTORS)

