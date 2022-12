En fait, Homo erectus savait naviguer

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Hervé Poirier, rédacteur en chef au magazine Epsiloon décrypte aujourd'hui une découverte récente sur l'invention de la navigation. Les premiers humains savaient naviguer. Face aux traces de pieds très anciennes découvertes en Crète, les experts supposaient que l’île était accessible à pied. En fait non : ils sont arrivés par bateau. Ce qui recule considérablement la date de l’invention de la navigation. Et oblige à reconsidérer l’intelligence de ces hominidés avant sapiens.

franceinfo : Homo erectus, qui a précédé Homo sapiens dans la conquête du monde, savait déjà naviguer. Comment a-t-on découvert cela ?

Hervé Poirier : On savait en effet que, bien avant l’apparition de notre espèce, Erectus et d’autres humains archaïques, depuis deux millions d’années, étaient sortis de leur berceau africain, allant jusqu’au fin fond de l’Asie. Et on avait repéré leurs traces dans de nombreuses îles, en Méditerranée, aux Philippines ou en Indonésie.



Mais on supposait jusqu’ici qu’ils avaient atteint ces îles à pied, en profitant d’une baisse du niveau des mers, ou de périodes de glaciations. Sauf que des paléogéologues grecs viennent de patiemment reconstituer la géographie des Cyclades, dans la mer Égée, durant les 450 000 dernières années.

En prenant en compte les variations du niveau de la mer et le lent affaissement de ces îles tectoniques, ils ont ainsi démontré que cet archipel a toujours été nettement séparé des continents qui l’entourent. Plus de doute, selon eux : les humains archaïques qui ont laissé des traces sur ces îles, y sont arrivés grâce à des embarcations, en parcourant plusieurs dizaines de kilomètres en haute mer.



Ce qui recule donc considérablement la date de l’invention de la navigation ?

Oui. Ce n’est pas notre espèce, Homo sapiens, qui l’a inventée. On savait déjà que son cousin, l'Homme de Néandertal, pratiquait lui aussi la navigation hauturière. On réalise aujourd’hui que bien avant l’apparition de ces deux espèces, d’autres humains naviguaient déjà sur la planète Terre.

Erectus, cet "homme qui se tient debout", était courageux, mais pas non plus téméraire : il ne se lançait pas dans une traversée transatatlantique. Mais les montagnes des îles des Cyclades sont visibles de loin. Et lorsqu’il voyait, depuis la côte, une terre ferme à conquérir, il osait ! Ce qui lui a permis, de proche en proche, de traverser la mer Égée.

Et cela redessine les plans des sorties d’Afrique. Les chercheurs grecs pointent par exemple le détroit de Gibraltar. Au vu de ce qui a été démontré dans les Cyclades, les hominidés, avant sapiens, étaient tout à fait capables de franchir ce détroit, sans faire tout le tour de la Méditerranée, comme les cartes de colonisation l’indiquent aujourd’hui. Ce qui expliquerait les ressemblances entre les cultures archaïques découvertes au Maghreb et en Espagne.



Au final, on a donc largement sous-estimé les capacités techniques et cognitives d’Homo erectus ?

On a toujours eu tendance à prendre nos prédécesseurs pour des imbéciles. Mais, depuis 20 ans, Neandertal est peu à peu reconnu pour son bagage cognitif et culturel. Pour Erectus et les autres humains archaïques, la réhabilitation est en cours.