Découverte : les virus ont joué un rôle clé dans l’origine de la vie

Dans une étude menée dans les sources chaudes de Yellowstone, des chercheurs ont séquencé l’ADN des algues qui y vivent, et ont trouvé 25 types de virus dans leurs gènes. Ces gènes pourraient avoir aidé les algues à s’adapter il y a 1,5 milliard d’années.

On découvre qu’il y a 1,5 millions d’années, les virus ont aidé la vie à se développer sur Terre. Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon nous parle pour une fois des effets positifs des virus, car il y en a...



franceinfo : Une étude américaine montre que les virus ont joué un rôle clé dans l’origine de la vie ?



Mathilde Fontez : Oui, cette équipe a mené une étude de terrain dans les sources chaudes de Yellowstone, aux États-Unis. C’est un haut lieu de la recherche sur l’origine de la vie : on pense que ces ruisseaux et ces lacs bouillonnants très chauds sont assez proches des conditions dans lesquelles la vie s’est développée. C’est là que tout aurait commencé : les premières cellules, les premiers organismes il y a des milliards d’années…

Les chercheurs ont étudié les algues qui s’y trouvent aujourd’hui, des algues rouges, dont ils ont prélevé des échantillons et séquencé l’ADN. Et dans leurs gènes, ils ont trouvé des virus. Beaucoup de virus : ils en ont reconstitué 25 types précisément. Ces virus se reproduisent en infectant les algues rouges, et ils s’insèrent dans leurs gènes.

Et ce sont des virus anciens ?

Oui. C’est la découverte de ces chercheurs : à partir des séquençages génétiques, ils ont reconstruit l’arbre généalogique de ces virus, et ont trouvé un lien très ancien avec les algues qui les abritent aujourd’hui. Ces virus étaient là dès le début de l’histoire de la vie, au moment de la formation de ces algues. Les chercheurs le voient en particulier dans l’adaptation des virus aux conditions du milieu.

Les ruisseaux de Yellowstone sont extrêmes : ils sont à plus de 40 degrés, très acides, très concentrés en toxines comme l’arsenic. Les virus sont adaptés à ces conditions dantesques depuis très longtemps : les chercheurs concluent que leur association avec les algues remonte à 1,5 milliard d’années.

C’est l’alliance avec ces virus qui aurait permis aux algues de se développer ?

C’est ce que suggèrent ces observations : les virus sont particulièrement plastiques génétiquement : ils s’emparent facilement de gènes de bactéries par exemple, qu’ils transmettent aux organismes qu’ils infectent. Ils auraient donné aux algues les bons gènes pour résister, pour se développer. Ils les auraient aidées à s’adapter. Bref, avant de nous donner des rhumes, ou le covid, les virus ont travaillé au développement de la vie.