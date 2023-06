Thor Rixon et Elodie Gervaise, Dudu Tassa & Jonny Greenwood et Kaz Hawkins écouter (5min)

Cette semaine, dans la Playlist de franceinfo : une collaboration entre le sud-africain Thor Rixon et la franco-australienne Elodie Gervaise, la voix magnifique de Kaz Hawkins, et un disque étonnant entre la rockstar israélienne, Dudu Tassa et le guitariste de Radiohead (notamment), Jonny Greenwood.

La Playlist de franceinfo, à retrouver le dimanche sur l'antenne et sur le site. (THIERRY GACHON / MAXPPP)

LA PLAYLIST DE franceinfo: avec Anne Chépeau, Yann Bertrand et Matteu Maestracci écouter Thor Rixon & Elodie Gervaise - Parfaite Kaz Hawkins - Standing Tall Kaz Hawkins, Until We Meet Again (Dixiefrog). Album disponible. Dudu Tassa & Jonny Greenwood - Jan al-Galb Salik (feat. Noamane Chaari & Zaineb Elouati) Dudu Tassa & Jonny Greenwood, Jarak Qaribaq (World Circuit). Album disponible. Retrouvez les choix du service Culture de franceinfo dans cette playlist mise à jour chaque semaine ( format Deezer à retrouver ici)