La playlist franceinfo. Fantomes, Tony Allen, Benny The Butcher et Daft Punk

La Playlist de franceinfo, à retrouver le samedi sur l'antenne et sur le site. (THIERRY GACHON / MAXPPP)

LA PLAYLIST DE franceinfo: avec Yann Bertrand et Matteu Maestracci --'-- --'--

Fantomes - Easy

Fantomes, It's Ok (Pan European Recording). Album disponible.

Tony Allen - Cosmosis (feat. Skepta et Ben Okri)

Tony Allen, There Is No End (Decca Records). Album disponible le 30 avril.

Benny The Butcher & Harry Fraud - Plug Talk (feat. 2 Chainz)

Benny The Butcher, Harry Fraud, The Plugs I Met 2 (Black Soprano Family). EP disponible.

Daft Punk - Alive 1997

Daft Punk, Alive 1997 (Daft Life/Parlophone). Album disponible.

Retrouvez les choix du service Culture de franceinfo dans cette playlist mise à jour chaque semaine (format Deezer à retrouver ici).