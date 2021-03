La playlist franceinfo. Andrea Laszlo de Simone, Silk Sonic, Michel Portal et Toots & Bunny Wailer

Cette semaine, dans la "Playlist de franceinfo", du son actuel aux saveurs d'antan avec deux merveilles, l'italien Andrea Laszlo de Simone et Silk Sonic, attelage formé par Bruno Mars et Anderson .Paak, mais aussi le virtuose Michel Portal et les icônes jamaïcaines regrettées, Toots Hibbert et Bunny Wailer.