La médaille du jour. Une Américaine pense s'inscrire à un semi-marathon à côté de chez elle, alors qu'il se déroule à 5 000 kilomètres de là

Photo de Sheila Pereira postée sur la page Facebook de Worcester City Run, le 20 septembre 2019. (CAPTURE D'ÉCRAN)

C'est une joggeuse qui ne recule pas devant la distance. Sheila Pereira, une Américaine de 42 ans qui habite à Shrewsbury, dans le nord-est des États-Unis, adore courir. Elle s'est donc inscrite à un semi-marathon, à Worcester, à une dizaine de kilomètres de chez elle, dans le Massachusetts. Enfin, c'est ce qu'elle pensait.

Si le semi-marathon a bien eu lieu à Worcester, il fallait en fait beaucoup plus qu'une dizaine de kilomètres pour y arriver. La course a eu lieu à Worcester... en Angleterre, soit à plus de 5 000 kilomètres de chez elle.

Les Anglais lui ont envoyé une médaille

Malgré son erreur, Sheila Pereira a quand même décidé de courir le semi-marathon de Worcester, mais à côté de chez elle. C'était le 15 septembre dernier, le même jour que le "vrai" semi-marathon en Angleterre. L'Américaine a donc fait sa course dans les rues de Worcester, aux États-Unis. Elle a bouclé les quelques 21 kilomètres en 2h05.

Les Anglais ont eu vent de l'histoire de Sheila, qui les a prévenus qu'elle s'était trompée de Worcester. Et comme elle a tout de même parcouru la distance, même à plus de 5 000 kilomètres d'eux, les organisateurs lui ont fait parvenir son tee-shirt et sa médaille. Ils ont aussi invité la joggeuse américaine à venir participer à la prochaine édition de la course, cette fois en Angleterre.