La médaille du jour. Un supporter de foot belge rencontre le pape pour lui demander de prier pour son équipe

Benjamin Bundervoet, membre des Buffalo Indians, les ultras du club de la Gantoise et le pape François, le 20 février 2020. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

Un supporter aime vraiment beaucoup son équipe. Il s'appelle Benjamin Bundervoet, il est belge et c'est un membre des Buffalo Indians, les ultras du club de la Gantoise. Il en est même la mascotte. Jeudi 20 février, les Belges de la Gantoise jouaient à Rome, face à l'AS Roma, en 16e de finale de la Ligue Europa, la petite coupe d'Europe de football. Mais cela faisait déjà quelques jours que Benjamin et d'autres ultras belges traînaient dans les rues de la capitale italienne. Ils en ont profité pour aller au Vatican, avec un objectif : rencontrer le pape. Et devinez quoi ? Le pape François a dit oui !

Benjamin et sa coiffe iroquoise bleu et blanche a pu serrer la main du pape, et lui demander de prier pour la Gantoise. Ça n'a pas servi à grand chose parce que les Belges se sont inclinés 1 à 0, mais tout reste jouable au match retour, donc qui sait, le pape François, qui est fan de foot, a peut être prié pour la qualification.