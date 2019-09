La médaille du jour. Un stade autrichien se transforme en forêt

Le Wörthersee Stadion de Klagenfurt, transformé en forêt par l'artiste Klaus Littmann, le 5 septembre 2019. (CHRISTIAN BRUNA / EPA)

C'est un stade qui a temporairement changé de vocation. De plus en plus de stades deviennent des arènes multifonctions, où on organise des concerts, des événements, des séminaires ou des épreuves cyclistes par exemple. En Autriche, au Wörthersee Stadion de Klagenfurt, le stade sert en ce moment de toile géante à un artiste.

Cette enceinte, qui avait accueilli l'Euro 2008 et le Trophée des champions il y a trois ans entre le PSG et l'OL, s'est transformée en forêt. 300 grands arbres transplantés ont été installés sur la pelouse, entourés de tribunes et ses 32 000 places vides. C'est comme si la nature reprenait le dessus. Cette œuvre d’art végétale impressionnante baptisée For forest ("Pour la forêt" en français) est celle de l'artiste bâlois Klaus Littmann.

Six ans de préparation ont été nécessaires. Une exposition temporaire se tient jusqu’à la fin du mois d'octobre, avant que les arbres ne soient transplantés ailleurs. En attendant, l’équipe de foot de Klagenfurt, qui évolue en deuxième division, a été gentiment conviée à occuper un autre stade un peu plus loin.