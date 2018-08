La médaille du jour. Un petit club espagnol, la Sociedad Deportiva de Huesca part à l'assaut de la Liga et du FC Barcelone

Ruben Semedo, joueur de football au club de la Sociedad Deportiva de Huesca. Joueur qui vient de sortir de 142 jours de détention préventive pour tentative d'homicide et vol avec violence. (JAVIER BELVER / EFE)

Un club de foot est devenu une véritable attraction en Espagne. La Sociedad Deportiva de Huesca, c'est une petite ville du Nord-Est du pays. 50 000 habitants à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française. Le club de l'Aragon vient de monter dans l'élite du football espagnol, la Liga, celle du Real et du Barça, pour la première fois de son histoire. L'an dernier, le club de Huesca, dont le modèle est un certain Guy Roux ne comptait "que" huit millions d'euros de budget soit un petit mois de salaire de la star de barcelone, Lionel Messi.

Huesca et son stade de 5 200 places, une jauge portée à 7 500 pour l'occasion, enfin presque. El Alcoraz est toujours en travaux, du coup, Huesca est en tournée et enchaîne les matchs à l'extérieur, en ce début de saison. Après une première victoire historique à Eibar, chez l'autre petit de la Liga, les Aragonais sont allés arracher le match nul à l'Atlétic Bilbao dans sa cathédrale de San Mamès. Et dimanche 2 septembre, ils ont rendez-vous au mythique Camp Nou de Barcelone, façon classe découverte. Pour Huesca et son défenseur assez particulier, Ruben Semedo qui vient de sortir de 142 jours de détention préventive pour tentative d'homicide et vol avec violence, rien que cela... Non, clairement, la SD Huesca n'est pas un club comme les autres, ni en Espagne, ni ailleurs.