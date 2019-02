La médaille du jour. Stig Broeckx, un coureur cycliste belge qui revient de très loin

Stig Broeckx, cycliste belge de l'équipe Lotto, au premier plan, pendant le critérium du Dauphiné lors de l'étape Sisteron - La Mure, le 12 juin 2014. (KRISTOF VAN ACCOM / GETTY IMAGES EUROPE)

Stig Broeckx est coureur professionnel chez Lotto Soudal, une grande équipe cycliste. Ou plutôt, il était. Car il y a près de trois ans maintenant, lors du Tour de Belgique 2016, Stig Broeckx a été victime d'un accident. Une lourde chute, après avoir été percuté par deux motos.

Le coureur belge a été plongé dans le coma pendant plusieurs mois et les médecins sont alors très pessimistes, persuadés qu'il resterait dans un état végétatif. Il fallait envisager un transfert dans une maison de repos. Et puis, un premier signe. Il cligne des yeux, bouge son pouce... Il restera six mois dans le coma.

Un miracle

Le garçon est déterminé et force le respect. Il parvient à se lever, à remarcher, et il réapprend à parler. Nos confrères de la VRT, la télévision publique flamande, sont allés à sa rencontre, prendre de ses nouvelles. Son combat est quotidien.

Il lui a fallu d'abord réapprendre à se connaître – les cinq années précédant son accident sont un trou noir – à tel point qu'il s'est séparé de sa compagne, dont il ne se souvenait pas. Stig Broeckx se retrouve face à son ordinateur, tape son nom dans Google, pour trouver des images de lui, des articles qui parlent d'une carrière dont il n'avait plus trace dans sa mémoire. Le jeune Belge s'exerce tous les jours pour tenter de remarcher normalement, et parler couramment, à nouveau. Il est même déjà remonté sur un vélo. Un miracle, un de plus.