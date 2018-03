La médaille du jour. Sœur Jean, 98 ans, nouvelle star du basket américain

Les États-Unis se passionnent pour la March Madness, la "folie de mars", le tournoi de basket qui oppose les meilleures universités du pays. Le président en exercice et les anciens présidents donnent leurs pronostics, les audiences explosent... Et cette année la star du tournoi est une religieuse.

Sœur Jean Dolores Schmidt, 98 ans, aumônière de l'université catholique de Chicago Loyola. Loyola est une modeste équipe classée 11e à l'issue de la saison régulière, mais elle vient d'enchaîner les exploits. Elle s'est même qualifiée le week-end prochain pour les demi-finales. Avec à chaque fois, au bord du terrain, sœur Jean, fidèle au poste dans son fauteuil roulant, "America's Grandma", la grand-mère de l'Amérique, comme la surnomment les commentateurs de la chaîne CBS.

Sister Jean is heading to Texas! #MarchMadness #FinalFour pic.twitter.com/ADxUL8qr6S

Sœur Jean ne se contente pas de prier avant les matchs et d'encourager les joueurs, "Elle est un deuxième entraîneur, explique l'un des joueurs de l'équipe. À mon premier match, après la prière, elle a commencé son discours : 'Alors, vous verrouillez la raquette ! Vous surveillez le numéro 23, etc...'"

Sœur Jean a joué au basket dans sa jeunesse, comme l'ancien président Barack Obama qui l'a d'ailleurs félicitée dans un message posté sur le réseau social Twitter. Sœur Jean et son inamovible casquette a aussi un sens aigu de la répartie, comme tout bon basketteur. À un journaliste qui lui demande : "Qu'est-ce-que ça vous fait d'être une star nationale ?", elle répond : "Star internationale, vous voulez dire !"

Congrats to @LoyolaChicago and Sister Jean for a last-second upset - I had faith in my pick!