La médaille du jour. Ross Edgley boucle le tour du Royaume-Uni à la nage

Ross Edgley a bouclé le tour du Royaume-Uni à la nage. (Luke Walker / Getty Images Europe)

Ce ne sont plus des bras, mais des pagaies qu'a Ross Edgley. À 33 ans, ce Britannique vient d'accomplir un exploit sans précédent qui ferait passer les marins de la Route du Rhum pour des plaisanciers : boucler un tour du Royaume-Uni à la nage, soit 2 882 kilomètres à la seule force de ses bras, ce qui lui a pris tout de même 157 jours.

12 heures par jour, pendant cinq mois

Ross Edgley est parti de la station balnéaire de Margate dans le sud-est de l'Angleterre le 1er juin 2018, et il est revenu le 5 novembre, accompagné par 400 nageurs venus le soutenir pour les dernières longueurs. Au total, ces 157 jours représentent 12 heures de nage jour et nuit. Pour se reposer, il avait un petit bateau qui l'accompagnait quand même, mais il s'est battu contre vents et marées – c'est le cas de le dire – mais aussi les tempêtes, les piqûres de méduses, sans parler des douleurs musculaires et de l'eau glacée.

Pour résister, Ross Edgley a confié, une fois séché, qu'il avait mangé 640 bananes et qu'il chantait pour se donner du courage. Après 74 jours dans l'eau, il avait déjà battu le record de la plus longue nage en mer par étapes. Mais le Britannique a doublé la mise.

Ce n'est pas un novice en matière de performances sportives insolites : Ross Edgley est connu pour avoir grimpé l'Everest à la corde en 19 heures et couru un marathon en tractant une voiture d'1,4 tonne. Il faut avoir une sacrée condition et une bonne dose d'humour "so british".