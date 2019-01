La médaille du jour. Les "marathoniens du Pape" rêvent de voir le Vatican disputer les Jeux olympiques

Les athlètes du Vatican devant la basilique Saint Pierre, le 10 janvier 2019. (MAXPPP)

Ils sont une soixantaine, des amateurs de course à pied, et ils ont tous un point commun assez particulier : ils travaillent au Vatican. Ils sont gardes suisses, prêtres, gendarmes, bonnes sœurs, employés des musées, de la bibliothèque ou des services du pontificat, des migrants aussi, tous rassemblés par la pharmacienne du Vatican, Michela Ciprietti, qui est à l'origine du projet. Et ils ont disputé dimanche, à Rome, une course de 10 km. La toute première course officielle sous les couleurs du Vatican.

Le Vatican avait déjà fait parler de lui notamment avec son équipe de football, mais c'était toujours pour des rencontres amicales. Et une équipe du Vatican avait déjà couru le marathon de Rome mais sans existence officielle. Là, c'est du sérieux. L'Athletica Vaticana – c'est son nom – est désormais affiliée à la Fédération italienne d'athlétisme et reconnue par le Comité olympique italien.

El sexto círculo de Athletica Vaticana - Presentada la primera asociación deportiva constituida del Vaticano https://t.co/ddaKuFpMUV pic.twitter.com/I4qzvqkodh — L'Osservatore Romano (@oss_romano) 18 janvier 2019

Le Vatican veut participer aux Jeux Olympiques, défiler lors de la cérémonie d'ouverture avec le drapeau du Saint-Siège. Et le Vatican ne veut pas simplement participer, non, l'Etat pontifical veut aussi monter sur les podiums... Mais avant de se rêver au tableau des médailles de Paris 2024, le Vatican veut déjà participer aux Jeux des petits États d'Europe (JPEE) et aux Jeux Méditerranéens. Preuve que l'histoire – cléricale – du sport est en marche.