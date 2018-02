La médaille du jour. Le retour gagnant de Nick Foles, quaterback des Eagles de Philadelphie et vainqueur du Super Bowl

Nick Foles et sa fille Lily après la victoire des Eagles de Philadelphie face aux New England Patriots, le 4 février, lors du 52e Super Bowl. (KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Les commentateurs dans les médias américains expliquent que le très long cauchemar des fans de Philiadelphie vient de prendre fin. Les Eagles ont remporté le 52e Super Bowl, dimanche 4 février, le championnat de football américain. Le cauchemar a pris fin aussi pour leur quaterback, Nick Foles.

Dans une équipe de foot américain, le quaterback, c'est le stratège, le joueur le plus important. Celui qui fait les passes. Les images de Nick Foles soulevant le trophée tout sourire avec son maillot des Eagles ou tenant dans ses bras, sur le terrain, son bébé après le match vont faire un carton dans les médias.

L'histoire d'un retour fracassant

La carrière de Nick Foles, c'est 100% belle histoire ! Il a été star de la NFL, puis plus rien du tout... aux oubliettes. Et de nouveau l'homme providentiel de son équipe ces dernières semaines.



Nick Foles star de la NFL, à Philadelphie, déjà, c'était il y a plusieurs années. Il fait des débuts époustouflants et à 24 ans, rapidement titulaire, il emmène en 2013 son équipe en play-offs, les phases finales. L'année d'après, c'est déjà plus compliqué. Pas très constant sur le terrain, il se casse la clavicule. Plus vraiment symbole de réussite, il est transféré aux St. Louis Rams puis aux Kansas City Chiefs.

Et pourtant, en début de saison 2017-2018, Nick Foles revient à Philadelphie. Il est doublure, remplaçant du quaterback titulaire. Sauf que celui-ci se blesse en décembre. C'est l'heure de Foles, qui monte en puissance jusqu'à cette nuit.

Il permet à son équipe de remporter le Super Bowl, la consécration mondiale. Et c'en plus une première pour Philadelphie. Pour Nick Foles, c'est une renaissance même si pour lui, le football américain n'est qu'une étape. A l'issue de sa carrière, il veut devenir pasteur dans une école. Pour le moment, il n'a que 29 ans. Son vis-à-Vis, le légendaire Tom Brady, joue encore à 40 ans.