La médaille du jour. La reine de la vitesse part à la retraite

Blonde, sophistiquée, elle a toujours su soigner son image avant et après les courses. Toujours maquillée, multipliant les apparitions dans les médias, la reine de la vitesse fait les couvertures de magazine. Lindsey Vonn, la championne de ski cultive son côté glamour en affichant par exemple son idylle passée avec l'autre star planétaire, le golfeur Tiger Woods.

Née dans le Minnesota, il y a 34 ans, la première skieuse américaine sacrée championne olympique en 2010 a toujours su mettre en scène sa vie grâce aux réseaux sociaux. Elle a par exemple posté sur Twitter, jeudi 7 février, une photo d'elle montrant son oeil droit tuméfié après sa chute dans le super G, deux jours auparavant. Son compte est suivi par des millions d'abonnés.

My shiner is getting pretty shiny #youshouldseetheotherguy pic.twitter.com/i49hicvhHe — lindsey vonn (@lindseyvonn) 7 février 2019

"J'ai un oeil au beurre noir, j'ai juste l'impression de m'être fait rouler dessus par un semi-remorque, j'ai mal aux côtes, j'ai eu le souffle coupé. Les genoux ça va, ce n'est pas pire qu'avant", a t-elle déclarée en conférence de presse. "Dimanche, ça va être génial." Elle fera effectivement ses adieux dimanche aux mondiaux d'Are.

Une carrière entre strass et blessures

Elle vit sa dernière compétition à l'image d'une carrière ponctuée par les blessures aux genoux qui l'ont empêchées de décrocher encore plus de victoires, un corps brisé qui a fini par la pousser à prendre sa retraite sportive.

Après son ultime course dimanche, lors de la descente à Are en Suède, celle qui a le plus gagné de circuits chez les dames, double championne du monde, laissera toute la lumière à sa jeune compatriote de 23 ans, Mikaela Shiffrin. Celle qui va lui succéder a déjà 56 victoires en coupe du monde. Mais la jeune double championne olympique n'a que 148 000 abonnés sur Twitter.