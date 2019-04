La médaille du jour. Ils veulent traverser les Etats-Unis en courant 64 jours d'affilée

Deux Français se sont lancés dans une traversée à pied des Etats-Unis. Partis samedi 20 avril de Los Angeles, ils ont pour but de rallier New York d'ici la fin du mois de juin. Une course à visée caritative, et pour se dépasser.