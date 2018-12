La médaille du jour. Il réalise un triathlon XXL pour défendre la planète

Julien Moreau a tenté le plus long triathlon du monde. Ici à Armentières (Nord), le 15 mai 2018. (MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Et vous, que faites-vous pour l'environnement ? Vous triez vos déchets ? Vous faites attention à votre empreinte carbone ? Vous essayez de vous passer du diesel ? Julien Moreau, lui, il va plus loin. Mais alors bien plus loin, et tout en restant en France.

Ce Breton de 29 ans est un "éco-aventurier". Il vient de boucler le plus long triathlon de l'histoire. Un triathlon à portée écologique, qui a duré 212 jours. 4 500 kilomètres à vélo entre Paris et Marseille, en passant par Strasbourg et tout le littoral français. 375 kilomètres à la nage entre Marseille et Monaco et 1 200 kilomètres à pied entre Monaco à Paris. Le tout, en s'arrêtant dans les écoles, pour sensibiliser les élèves à la gestion des déchets, à la biodiversité, aux énergies vertes.

Julien Moreau est un écolo convaincu

Il n'en est pas à son premier défi. Il avait déjà bouclé un tour de Bretagne en paddle, un Jersey-St Malo à la nage, et un "Breizh Tour" : 1 500 kilomètres de marche et 35 conférences destinées à 2 000 jeunes Bretons, toujours pour les sensibiliser à la protection de la planète. Cette fois, pour ce triathlon extrême – le plus long du monde – il a pu échanger avec 4 000 élèves, partout en France. Prochaine étape : inciter les établissements scolaires à intégrer le développement durable dans les programmes d'éducation. On se demande bien ce qu'il va pouvoir inventer comme défi sportif pour accompagner ça !