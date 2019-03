La médaille du jour. Il parcourt l'Angleterre en courant pour suivre les matchs de son équipe de foot

Scott Cunliffe, supporter de l'équipe de football de Burnley arrive au stade de Watford (Royaume-Uni) avant le match entre Watford FC et Burnley, le 19 janvier 2019. (RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE)

Il s'appelle Scott Cunliffe, il a 44 ans, et comme la plupart des Anglais, il a son club de foot. Son club de toujours, dont il suit tous les résultats. Et son club à lui, c'est Burnley, petite bourgade du nord de l'Angleterre, près de Manchester. Scott Cunliffe, c'est un vrai passionné. Burnley joue le maintien en Premier League – l'élite du foot anglais – et Scott Dunliffe s'est dit cette saison qu'il allait faire tous les déplacements, à travers l'Angleterre. 19 matchs, aux quatre coins du pays. C'est un beau challenge, mais jusque-là rien d'exceptionnel. Sauf que notre ami Scott a une deuxième passion : la course à pied. C'est là que ça devient fou !

Tous les quinze jours, à chaque fois que Burnley joue à l'extérieur, Scott Dunliffe part en courant de Burnley jusqu'à la ville où joue son club préféré. Il avale des centaines et des centaines de kilomètres, pendant plusieurs jours, parfois près de 450 bornes à pied pour aller voir jouer son équipe.

This is absolutely incredible. pic.twitter.com/9uLc7Afkdh — BBC Sport (@BBCSport) 14 février 2019

Cette idée lui est venue à son retour d'Asie du sud-est, où il a travaillé pendant 20 ans, auprès d'oeuvres de charité. Mais ça l'a plongé dans une profonde dépression. Pour s'en sortir, il s'est mis à courir, courir, et pour joindre l'utile à l'agréable – enfin, à l'effort – son histoire et ses exploits lui permettent de récolter de l'argent, qu'il reverse à diverses actions sociales, dans sa ville de Burnley, et aux différentes oeuvres de charité des clubs de foot anglais.

Alors même que la saison n'est pas terminée, il a déjà dépassé son objectif de 10 000 livres soit 12 000 euros.