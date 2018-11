La médaille du jour. Ginette, 85 ans, a bouclé le marathon de New-York pour la 16e fois

Ginette, 85 ans, et 16 marathons de New-York à son actif. (Don EMMERT / AFP)

Elle s'appelle Ginette Bédard, elle a 85 ans et elle était dimanche 4 novembre la doyenne du marathon de New-York, la seule octogénaire d'ailleurs présente au départ. Ginette a bouclé ce marathon, son seizième, en 6 heures et 19 minutes, tout juste un peu déçue, car elle visait les cinq heures après avoir mis il y a quelques années, à 72 ans, 3h46.

"Les compléments alimentaires ? Ça coûte cher et c’est bidon !"

Ginette ne passe pas inaperçue pendant la course : des cheveux blonds peroxydés, le visage toujours très maquillé et la petite foulée déterminée pour celle qui se plaît à raconter qu'elle peut toujours mettre le bikini qu'elle avait à l'âge de 16 ans. Ginette touchante, aussi, quand elle explique courir trois heures tous les jours de l'année, été comme hiver, sur le sable, pour chasser la solitude et l'ennui depuis qu'elle a perdu son mari il y a 4 ans. "Ça passe le temps" dit-elle. Mais quel est son secret ? Ne lui parlez surtout pas de compléments alimentaires : "Ça coûte cher et c'est bidon" tranche-t-elle. En revanche, elle n'est pas contre "un petit verre de vin, du fromage et une petite glace". Et en cela, elle nous fait penser à Robert Marchand, le cycliste de 106 ans qui n'en finit plus de pédaler au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Avis aux amateurs : Ginette aimerait bien trouver un partenaire de course "mais les hommes de mon âge, c'est tous des croulants ! Et les jeunes sont mariés. Il ne me reste plus rien", a-t-elle expliqué avant la course. Mais si vous voulez défier Ginette et l’accompagner dans son footing quotidien, sachez tout de même que Ginette vit désormais à New-York.