La médaille du jour. Des maillots de football transformés en blouses pour les enfants hospitalisés.

Des maillots de joueurs transformés en blouses pour les enfants hospitalisés. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Les journalistes du magazine de football Panenka se sont lancés dans un beau projet, pour apporter un peu de réconfort aux enfants malades. Ils ont lancé une campagne intitulée "Las batas mas fuertes" – les blouses plus fortes – sur une idée de trois créateurs.

Leur but, c'est de récolter des fonds pour acheter des maillots de football des clubs espagnols comme le Real, le Barça ou l'Atletico. Le magazine les confie ensuite à un tailleur, qui les transforme en blouses pour les enfants hospitalisés, et ainsi remplacer leurs blouses du quotidien par les maillots de leurs idoles, Messi ou Griezmann, notamment. L'idée de départ, c'est de dire que "la maladie est un adversaire qui fait peur mais que l'on peut battre. Porter le maillot de son joueur préféré, c'est se sentir plus fort, plus courageux et capable de se battre contre n'importe quel adversaire". Et c'est déjà du concret, puisqu'un hôpital de Madrid – San Rafael – expérimente déjà le projet du magazine, et le mensuel Panenka y a tourné une vidéo pour lancer sa campagne, sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours :

Cada día, en los hospitales, muchos niños y niñas juegan un partido muy difícil. Por eso hemos convertido camisetas de fútbol en batas de hospital, para que se sientan más fuertes.

Et les retours sont déjà nombreux : de médias, de joueurs, de clubs... et d'hôpitaux, évidemment, à travers le monde. On pourrait donc bientôt voir des maillots de Griezmann, Mbappé ou de Neymar transformés en blouse dans les hôpitaux français.