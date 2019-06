La médaille du jour. A 103 ans, elle court le 100 mètres et en détient le record du monde

Julia Hawkins lors des Jeux nationaux seniors d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. (Capture d'écran / YOUTUBE)

On la surnomme "The Hurricane", la tornade, et ce n'est pas pour rien. Julia Hawkins, 103 ans, n'en finit pas de briller sur les podiums des Jeux nationaux seniors, outre-Atlantique. La semaine dernière, elle a encore remporté le titre sur 50 mètres et sur 100 mètres, lors de l'édition 2019 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Il faut dire que Julia Hawkins est une récidiviste : elle détient le record du monde de la distance reine de l'athlétisme, en un peu moins de 40 secondes.

Mais la course à pied n'est finalement qu'une révélation tardive pour celle qui est mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Jusqu'à ses 100 ans, elle pratiquait surtout le vélo, mais elle a été forcée d'arrêter en raison de son âge.

Pour cette édition 2019, Julia "Hurricane" Hawkins a dépassé la barre des 40 secondes. "Je ne sais pas si c’est parce que je suis plus vieille, ou peut-être était-ce l’atmosphère", précise-t-elle. Avant d'expliquer qu'elle n'a aucun entraînement particulier, si ce n'est du jardinage, souvent, dans sa maison en Louisiane.