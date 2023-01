Yann Leriche, directeur général de Getlink : "On fait un chiffre d'affaires record sur l'ensemble de nos activités"

Du lundi au vendredi à 17h51 et 21h11

Le chiffre d'affaires du groupe qui exploite le tunnel sous la Manche a doublé en un an. C'est la preuve que les échanges ont repris après la pandémie entre la France et le Royaume-Uni, malgré le Brexit, selon le directeur général de Getlink, Yann Leriche.

L'entreprise qui exploite notamment l'Eurotunnel, Getlink, cotée à la bourse de Paris, publie jeudi 26 janvier son chiffre d'affaires pour l'année 2022. Il a doublé en un an. "Getlink c'est le tunnel sous la Manche, ainsi que les trains. Vous savez que vous pouvez vous rendre en Grande-Bretagne avec votre voiture - ou avec votre camion si vous êtes transporteur - vous allez monter dans nos trains avec votre voiture et en 35 minutes vous allez vous retrouver de l'autre côté de la Manche. Getlink c'est aussi Europort, un des leaders du fret ferroviaire en Europe ainsi qu'une nouvelle activité, Eleclink, qui fait du transfert d'énergie entre la France et la Grande-Bretagne," détaille Yann Leriche.

Le chiffre d'affaires de Getlink a progressé de plus de 100% en un an. "On a fait un chiffre d'affaires record sur l'ensemble de nos activités", se réjouit le directeur général de Getlink.

