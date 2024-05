Transition énergétique : "Les fermes solaires se rapprochent une à une de la production d'une centrale nucléaire", se réjouit le directeur de la filiale de Bouygues, Equans

L'invité éco Isabelle Raymond et Le service éco de franceinfo Du lundi au vendredi à 17h51 et 22h21

Aujourd'hui, la plus grosse filiale du groupe Bouygues ne se situe ni dans le secteur de la construction, ni dans celui des travaux publics, mais dans l'énergie. Racheté par Bouygues à Engie il y a presque trois ans, Equans connaît une belle performance, avec une croissance de l'ordre de 5% en un an.

Franceinfo : Qu'est-ce qui explique la réussite d'Equans ?

Jérôme Stubler : On est sur un marché porteur. Equans, c'est 90 000 collaborateurs, c'est une des plus grosses entreprises des secteurs de l'énergie et des services dans le monde.

"Equans, c'est un chiffre d'affaires de près de 19 milliards d'euros, ce qui fait nous une société du même niveau que Thalès." Jérôme Stubler à franceinfo

Et c'est une transition énergétique incroyable qui est en train de se produire, ce sont des besoins de transformation énergétique. On a franchi cette année dans le monde 30% d'énergie renouvelable. On y participe, on construit des fermes solaires, on transporte l'énergie en faisant des lignes haute tension, et on aide à décarboner les entreprises, une à une. Et pour cela, il faut les pousser à faire plus de consommation électrique et moins de consommation de gaz, c'est-à-dire à électrifier leur usage de l'énergie.

Vous offrez différents services en énergie. Quels sont vos marchés les plus en croissance ?

Il y a un domaine qui est en très forte croissance, qui est celui du data center (centre de stockage de données). Avec l'intelligence artificielle qui arrive et la concentration des données, en fait, on consomme moins d'énergie quand on concentre les datas dans un data center plutôt qu'en les dispersant.

Mais ça consomme beaucoup d'énergie.

Oui, mais moins que si on les disperse. Un autre domaine est en très forte croissance, c'est la production de très grandes fermes solaires. Elles commencent à se rapprocher de la production d'une centrale nucléaire.

Dans quel pays en particulier ? Il faut du foncier ?

En Australie, on est en train de construire une ferme solaire de près de 500 mégawatts. Il y a effectivement de la place et du soleil. Et puis un autre domaine aussi qui est en force croissance, c'est le véhicule électrique, où on travaille sur des gigafactories de batterie, en Suède, en France, aux États-Unis. En France, on est sur les trois gigafactories, où on travaille sur ce qu'on appelle les "utilities". Ce sont les systèmes énergétiques qui vont produire de l'air sec, de la chaleur ou du froid, pour pouvoir fabriquer ces batteries dans des conditions optimums en termes de propreté et de système climatique.

Aujourd'hui, comment se répartissent vos activités ?

Depuis le début de l'année, notre carnet de commandes a continué à croître. Il est fait de 800 000 affaires. On travaille pour beaucoup de secteurs d'activité : pour l'industrie, pour le transport, pour la production d'énergie, pour le transport d'énergie. Donc c'est plein de petites affaires, et quelques grosses affaires, comme les gigafactories. Et on réalise 96% de notre chiffre d'affaires en Europe : en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et ensuite, aux États-Unis et au Canada.

Les États-Unis sont très proactifs et vont voir les différentes entreprises pour leur dire de venir chez eux. Vos clients européens se tournent-ils vers les États-Unis ?

Les États-Unis sont un marché qui pratique effectivement des incitations pour la transition énergétique. Ils font de gros investissements dans le véhicule électrique, pour renforcer leur réseau électrique et aussi aujourd'hui dans l'hydrogène. Donc tout cela fait qu'on y a des marchés en forte croissance. Nous, on travaille énormément, par exemple, sur les pompes à chaleur.

"On a une des plus grosses usines de pompes à chaleur aux États-Unis, qui nous permet de décarboner de manière massive les centres commerciaux." Jérôme Stubler à franceinfo

On apporte un système énergétique nouveau avec un rendement assez incroyable. On utilise même la géothermie aux États-Unis pour pomper de l'énergie dans le sol et faire en sorte de diminuer l'électricité consommée.

C'est un marché aujourd'hui en forte croissance pour vous chez Equans ?

Les États-Unis sont un marché qui a une des plus fortes croissances par rapport à ce qu'on fait dans le monde.

Votre rentabilité est aujourd'hui en dessous de 3%. Vous voulez la faire passer à 4% cette année, 5% l'an prochain. Comment comptez-vous vous y prendre ?

Quelque chose qui est très important pour le groupe Bouygues, c'est de travailler dans le respect de nos collaborateurs. On motive nos collaborateurs à la réussite et on partage avec eux la valeur créée. Cela suscite en fait une motivation qui fait que nos équipes se donnent du mal et cela améliore la rentabilité. Ensuite, on travaille sur tous les aspects de l'amélioration de la rentabilité. On a un plan de marche, on est exactement sur notre plan de marche, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien.

Retrouvez cette interview en vidéo :