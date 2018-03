Georges Ugeux, ancien n°2 de la bourse de New York : "Donald Trump n’a pas de politique économique"

L'ancien vice-président du New York Stock Exchange,Georges Ugeux sur le plateau de franceinfo, le 28 mars 2018. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le Français Georges Ugeux est depuis plus de vingt ans au cœur de l'économie américaine. Il a été vice-président du New York Stock Exchange, qui est la bourse de New York. Georges Ugeux est aujourd'hui PDG de Galileo Global Group, une société américaine de conseil aux entreprises. Selon lui, Donald Trump "n'a pas de politique économique."

franceinfo : Donald Trump répète qu’il veut et qu’il va savuer l’industrie aux États-Unis. Est-ce qu’il est en train de le faire ?

Georges Ugeux : Ça donne l’impression d’un plan et d’une politique économique. C’est très important pour nous Européen qui avons tendance à conceptualiser de bien comprendre qu’il n’y a pas de politique économique. Donald Trump fonctionne avec deux grands paramètres. Il a une frousse bleue de tout ce qui est multilatéral. Il vient de signer un accord commercial avec la Corée du Sud. Il aime le bilatéral. La deuxième chose est qu’il n’a absolument aucune conscience des interconnexions et il traite chacune de ces sujets séparément. La politique économique de Donald Trump est un tableau de Pissaro. C’est du pointillisme. Mais la différence est que ça ne définit rien. Ce ne sont que des points.

Les derniers chiffres de la croissance du PIB sont pourtant de 2,9% en rythme annuel. Ce n’est pas si mal ?

Les États-Unis vivent avec 3% de croissance en rythme annuel depuis 50 ans. On est simplement en vitesse de croisière. On n’est pas en récession mais il n’y a absolument pas de quoi pavoiser.

Quand Donald Trump a été élu. Beaucoup de chefs d’entreprise américain ont applaudi. Est-ce que c’est toujours le cas ?

Ils se sont retirés du conseil de politique économique de Donald Trump. Il a supprimé tous les conseils car il n’aime pas être avec plusieurs personnes. Dans toute une série de domaines, les chefs d’entreprises commencent à se lever et dire attention "ceci ne va pas" parce qu’ils deviennent les gardes fous du chaos dans lequel nous fonctionnons.