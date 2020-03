Coronavirus : fréquentation en baisse de 12% à 15% dans les magasins, selon l’Alliance du commerce

Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, invité de franceinfo ce vendredi 6 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les commerçants commencent à s’inquiéter. Le coronavirus entraîne une baisse de fréquentation dans les magasins. Selon Yohann Petiot, l'invité éco de franceinfo vendredi 6 mars, directeur général de l’Alliance du commerce (grands magasins, magasins de mode et de chaussures) : "On est aux alentours de -12% ou -15%, mais c’est un chiffre national avec des disparités locales très fortes."

Compte-t-il sur un rattrapage ? Non, car, explique-t-il, "ce qui ne sera pas acheté au printemps ne sera pas acheté plus tard. Ce sont vraiment des pertes sèches pour les commerçants".

Les commerçants interpellent l’Etat et les bailleurs

L’Alliance du commerce réclame, avec d’autres fédérations du secteur, des mesures exceptionnelles. Elle demande par exemple que l’activité partielle soit facilitée, avec des demandes "applicables dès que les entreprises en font la demande".

Le gouvernement a proposé un étalement des dettes fiscales et sociales, pour les entreprises qui en ont besoin. Mais pour Yohann Petiot, il faut aller plus loin et permettre un dégrèvement pur et simple, "pendant le temps de la crise". Selon lui, "c’est le seul moyen de sauver la trésorerie des entreprises".

Le représentant du secteur interpelle aussi les bailleurs pour qu’ils accordent des réductions de loyers : "Face à une chute d’activité, les commerçants doivent quand même payer le loyer et les bailleurs n’assument aucun risque. (…) On en appelle à leur solidarité. Ils doivent aider les commerçants."