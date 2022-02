Climat : "Les sommes en jeu sont astronomiques", prévient Bruno Cavagné, le président de la Fédération nationale des travaux publics

Les travaux publics vont-ils devenir plus verts ? Invité éco de franceinfo mardi 22 février, Bruno Cavagné, le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), appelle les candidats à la présidentielle à se mobiliser : "Comment passe-t-on des paroles aux actes, quand on voit les sommes astronomiques qu’il va falloir mettre en jeu ?".

Ce jeudi 24 février, à Paris, la FNTP va réunir la plupart des candidats à la présidentielle. Elle va leur soumettre une étude réalisée avec l’OFCE et avec Carbone 4, cabinet spécialisé dans les questions climatiques. Selon cette étude, les infrastructures, dans leur usage, pèsent la moitié des émissions de carbone en France. "On ne pensait pas que c’était autant", reconnaît Bruno Cavagné.

Le président de la FNTP avance des solutions pour réduire cette empreinte : "C’est l’usage qui doit changer. Ça peut être des pistes cyclables, ça peut être des bornes de recharge électriques, sur lesquelles on est très en retard". Le dirigeant donne aussi l’exemple des "îlots de fraîcheur" qu’il faut créer en ville et des "puits de carbone", à généraliser. Le représentant du secteur veut attirer l’attention sur les investissements à réaliser.

On a fait deux scénarios, un à 16 milliards de plus par an, et un à 30 milliards (…) Ce sont des choix de vie, des choix de société.