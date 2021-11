Alimentation : Dominique Schelcher, patron des magasins U, prêt à réduire ses marges sur certains produits

En un an, le cours du blé a augmenté de 38%. La flambée des matières premières déstabilise les prix de l’alimentation. Invité éco de franceinfo, Dominique Schelcher, président de Système U, se dit prêt à acheter certains produits alimentaires plus chers, quitte à "réduire ses marges".

Les industriels agroalimentaires veulent vendre leurs produits plus chers aux grandes surfaces, pour compenser les hausses auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés. Les négociations tarifaires ont commencé : "Nous allons en discuter avec nos fournisseurs", explique le dirigeant. "On va demander aux industriels de nous expliquer le pourquoi de leurs besoins de hausse. A partir du moment où ce sera expliqué, justifié, et particulièrement à partir du moment où il y aura une répercussion au niveau de l’agriculteur (…) nous n’aurons pas de mal à valider la hausse."

Pouvoir d’achat : "Nous jouerons notre rôle d’amortisseur"

Les fournisseurs de produits alimentaires réclament des hausses de 5% à 10%. Système U accordera-t-il des augmentations aussi importantes ? "Nous discutons au cas par cas", répond le patron des magasins U. Le dirigeant poursuit : "Prenons les chiffres (…) On a 2,6% d’inflation en France au mois d’octobre. On voit bien la tendance. On ne restera pas à 2,6%. Ça va monter un peu."

On trouvera le bon équilibre. Cette année est exceptionnelle. Dominique Schelcher, président de Système U sur franceinfo

Mais les consommateurs paieront-ils les produits plus chers ? "Nous jouerons notre rôle d’amortisseur", répond le patron de Système U. "Par exemple, sur les fruits et légumes, qui ont particulièrement augmenté, notamment pour des raisons climatiques, nous n’avons cessé de réduire nos marges, voire de vendre un certain nombre de fruits et légumes à prix coûtants, pour continuer à les rendre accessibles aux consommateurs. C’est le type d’efforts que nous continuerons à faire."