France-Angleterre, une si vieille rivalité

L'actualité remise en perspective chaque samedi, grâce à l'historien Fabrice d'Almeida.

Alors que se joue ce soir le quart de finale de Coupe du monde de football entre la France et l'Angleterre, l'occasion est belle de revenir sur l'histoire des relations affectives entre les deux pays.

Tout commence au Moyen-Âge, à l'époque où les deux nations se sont forgées, par antagonisme. C'était pendant la Guerre de Cent ans. Une querelle dynastique entre les familles royales pour la succession au trône de France. Elle entraîne des périodes de ravages des soldats anglais sur notre territoire e et même une occupation à partir de 1420. Il faut un réveil du sentiment national derrière une jeune fille, Jeanne d'Arc, brûlée en 1431, pour que le pays parvienne à se libérer finalement de la double monarchie britannique.

La rivalité se poursuit entre Henry VIII et François 1er après un défi à la lutte perdu par l'Anglais, puis au temps de Louis XIV et encore sous Louis XVI. La Révolution et Napoléon accentuent la concurrence commerciale. Et au XIXe siècle, les marins français en viennent à chanter "Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre".

Encore en 1898 à l'occasion de la crise de Fachoda, on constate que ces deux empires coloniaux peinent à s'entendre sur leurs limites. Il faudra deux guerres mondiales pour que notre alliance enfin corrige des siècle de préjugés négatifs. Le foot reflète cette tension puisque les Anglais ont inventé ce sport et y excellent en club. Alors que nous avons été à l'origine des grandes compétitions. Bref, sur la pelouse, les vieux souvenirs reviennent pour pimenter les matchs.