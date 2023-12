"L'exploration Tara : le long des côtes européennes" (3/6) : à la rencontre du public

Depuis 20 ans, la goélette Tara de la Fondation Tara Océan, première fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’Océan en France, parcourt les mers du globe pour la science. Le voilier-laboratoire, de 36 mètres de long, a repris le large au début de l'année 2023, pour une mission en lien avec un grand laboratoire spécialisé dans la biologie moléculaire, l'EMBL. Pendant deux ans, les scientifiques, chercheurs et marins longent le littoral européen, afin de faire l'inventaire en mer comme sur terre, de la biodiversité littorale. Objectif : mieux comprendre les interactions entre ces deux milieux, tout comme l'impact de nos pollutions et du dérèglement climatique.

Dans ce troisième épisode du podcast, le bateau fait escale plusieurs jours à Roscoff, en Bretagne. L’équipage accueille le public, les écoliers, tandis qu’en ville, les animateurs de la Fondation Tara Océan et ceux de l’EMBL, l’institut de recherche partenaire, proposent des ateliers de découverte.

"L'exploration Tara : le long des côtes européennes", Un podcast de six épisodes en immersion à bord de ce voilier-laboratoire avec les journalistes de franceinfo Olivier Emond, Anne Le Gall et Boris Hallier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan. À retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.



Production : Olivier Emond, Anne Le Gall et Boris Hallier | Réalisation : Clotilde Pivin | Prise de son : Christophe Papon, Alix Barrois et Romain Luquiens | Mixage : Bruno Mourlan | Création sonore : Bruno Carpentier et Hervé Bouley | Visuels : Maxime Bardou, Stéphanie Berlu | Coordination : Pauline Pennanec’h