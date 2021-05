"Taxez les plus riches" : Morris Pearl, le millionnaire américain qui a organisé des manifestations pour réclamer plus d’impôts

Pour bien faire passer son message, il a sorti le grand jeu. Comme le rapporte la chaîne d'information économique CNBC, il est allé manifester devant l’une des maisons du plus riche d’entre les plus riches, Jeff Bezos, le patron du géant de la vente en ligne, Amazon. Lui, c’est Morris Pearl, le président et fondateur de l’association Patriotic Millionaires, (les Millionnaires patriotes), un mouvement créé en 2010 qui rassemble 250 membres, hommes et femmes dont les revenus annuels dépassent un million de dollars, ou qui ont au minimum cinq millions d’actifs.

La semaine dernière, pour ce qu’on appelle aux États-Unis le Tax Day, ils sont allés manifester avec leurs pancartes "Taxez les riches", devant la bourse de New York, devant le congrès, mais aussi devant les domiciles de patrons multimilliardaires comme Mark Zuckerberg de Facebook, Elon Musk de Tesla et donc Jeff Bezos et ses 188 milliards de dollars de fortune amassés grâce à Amazon. Ou plutôt "grâce au système fiscal américain extrêmement avantageux pour les ultra-riches".

Morris Pearl plaide pour une vraie égalité fiscale. Le discours peut surprendre et pourtant, l'homme se présente comme conservateur, dans le sens où "c’était plus juste avant", lorsque les taux d’imposition des plus riches montaient jusqu’à 70% au début des années 80, avant Reagan, avant Bush, avant Trump.

The majority of Americans think the economy is rigged in favor of the ultra-rich and corporations and they are right.



