Pour remercier les soignants de l’avoir vacciné, le violoncelliste Yo-Yo Ma a improvisé un concert dans son centre de vaccination

Le violoncelliste Yo-YO Ma joue dans un centre de vaccination anti Covid à Washington (USA). (JONAH SYKES / BERKSHIRE COMMUNITY COLLEGE / AFP)

C’est un concert bien original puisque ce virtuose ne s’est pas produit dans une salle de concert classique mais dans un centre de vaccination. Ça s’est passé samedi 13 mars, comme le raconte le journal local au Berkshire Community College, dans le Massachussetts aux États-Unis. Yo-Yo Ma, 65 ans, violoncelliste de renommée internationale, est arrivé incognito et masqué, comme tout le monde, pour recevoir sa deuxième dose de vaccin. Mais, à la différence de sa première visite, il est arrivé avec son instrument. Une fois l’injection terminée, il est allé s’asseoir, comme les autres patients, sur une chaise en plastique, dans l’espace où les soignants gardent les vaccinés en observation, il a sorti le violoncelle de son étui, et a joué pendant un peu plus de 15 inutes des pièces de Schubert, et de Bach.





L’acoustique n’était pas fameuse mais, tout de même, c’est dans ces cas-là qu’on parle de moment de grâce, cet imprévu qui vous fait oublier l’aiguille du vaccin, allège la gravité, apaise les doutes, arrête le temps. Dans la salle, tous, patients, infirmières, médecins, encadrants, se sont laissés transporter par les notes s’envolant du violoncelle, avant, une fois le concert terminé, d’offrir une ovation à Yo-Yo Ma, ému d’avoir pu faire entrer Bach là où il n’aurait jamais dû se trouver. C’est qu’il voulait remercier le personnel soignant, et autant dire que le cadeau est précieux.

Yo-Yo Ma est une star internationale. Né en France, en 1955, de parents venus de Chine et tous deux musiciens, il a rapidement entamé une carrière de soliste remarquable : des millions de disques vendus dans le monde, 18 Grammy Awards, et des dizaines de collaborations éclectiques, de l’écriture de musique de films avec John Williams à des compositions rock avec le guitariste Carlos Santana. Il a même joué pour l’investiture présidentielle de Barack Obama en 2009.

La musique nous aide à comprendre ce qui nous entoure, à nous comprendre les uns et autres, et nous comprendre nous-mêmes. Elle connecte. Yo-Yo Ma, violoncelliste sur son site

Mais pour lui, la musique n’est pas qu’un divertissement. Elle peut surtout réconforter, enjouer, rassurer… guérir. "La musique, explique Yo-Yo Ma sur son site internet, nous aide à comprendre ce qui nous entoure, à nous comprendre les uns et autres, et nous comprendre nous-mêmes. Elle connecte." Une idée à laquelle les millions de vues accumulées par les vidéos de son mini-concert donnent raison. De quoi apporter un autre relief à une séance de vaccination. Avec pour effet secondaire, une belle montée d’émotion.