De la Grande-Bretagne au Nigeria, sa folle aventure à moto fascine les réseaux sociaux

À 44 ans, Kunle Adeyanju s’est lancé dans cette aventure pour lever des fonds pour lutter contre la polio et distribuer des vaccins au Nigéria. Un périple de 13 000 kilomètres qui a passionné les internautes et qui lui inspire d’autres voyages pour faire changer les regards sur le continent africain.

13 000 kilomètres et onze pays traversés en 41 jours : c’est ce qu’a réalisé cette année Kunle Adeyanju pour mettre en lumière la lutte contre la polio et financer les vaccins au Nigeria. Un sujet qui le touche personnellement puisque cette maladie a emporté son meilleur ami.

>> Au Royaume-Uni, la justice donne son feu vert à l'expulsion de migrants au Rwanda

À 44 ans, il a donc quitté Londres en mars, traversé la France, puis l’Espagne, atteint Gibraltar, et c’est là finalement que la grande aventure a commencé, aventure qui a passionné les réseaux sociaux, au Nigéria et bien au-delà puisqu’il a reçu les encouragements du Premier ministre malien, du directeur général de Twitter ou encore du milliardaire Bill Gates. Pourquoi ? Parce que Kunle Adeyanju a raconté son émerveillement, sa surprise, ses émotions face à des épreuves qu’au fond il n’avait pas imaginé.

PHOTOS



Kunle Adeyanju, biking from London to Lagos has finally arrived in Nigeria pic.twitter.com/2W8OeFbCiR — Naija (@Naija_PR) May 29, 2022

C’est une chose de préparer un voyage, s’en est une autre de s’y frotter. Les majestueuses montagnes de l’Atlas au Maroc par exemple, et leur route étroite qui ont failli l’envoyer dans un ravin, le col du Tichka, surtout, éprouvant mais dont "la vue au sommet est une récompense sans pareille".

Vertiges et hallucinations

Et puis le désert du Sahara qu’il a mis sept jours à traverser, après deux tempêtes de sable, une chaleur de plus de 50°C et une pénurie d’eau qui lui a fait endurer pour la première fois de sa vie la soif, et les conséquences qui vont avec : les hallucinations et les vertiges jusqu’à ce que des touristes en 4x4 apparaissent devant lui et lui donne une de leurs bouteilles. Enfin, il y a justement les rencontres, multiples, les gens qui ouvrent leur porte, qui accueillent, qui aident, partout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kunle Adeyanju - Lion Heart (@lionheart1759)

C’est l’une des raisons pour lesquelles son périple a passionné des milliers d’internautes : Kunle Adeyanju a brisé des idées reçues sur certains pays, Maroc, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, "avant de partir, dit-il à CNN, j’ai lu le grand livre de la CIA sur les pays d’Afrique, j’étais méfiant, réticent, et puis une fois sur place, j’ai réalisé que l’Afrique était magnifique, les gens tellement gentils, plein d’hospitalité, et ça m’a complètement ouvert les yeux sur le fait qu’on entretient un mauvais récit sur notre continent."

Pour le mettre en valeur, depuis cet été il a donc fait un tour complet du Nigéria, un autre périple jusqu’au Togo et envisage maintenant de rallier Jérusalem depuis Lagos. Toujours pour la polio, et toujours en moto.