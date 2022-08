Santé : la résurgence de la polio inquiète de nombreux médecins

La poliomyélite, appelée polio, semblait éradiquée. Pourtant, elle est réapparue dans les eaux usées du nord de Londres (Royaume-Uni), durant l'été 2022. Aux États-Unis, un jeune homme de 20 ans, non vacciné, a été contaminé et est aujourd'hui partiellement paralysé. "Si on a un cas de paralysie, c'est peut-être une personne très malchanceuse qui est un cas isolé. Mais, très probablement, nous avons affaire à des centaines de milliers de cas", affirme le Dr Adam Ratner, pédiatre à l'université de New York (États-Unis).

Une campagne de vaccination relancée au Royaume-Uni

Le virus de la polio s'attaque au système nerveux et peut provoquer un handicap permanent. Un vaccin oral est administré aux enfants sous forme de gouttes, dans les pays en développement. Au Royaume-Uni, les autorités ont lancé une campagne de vaccination chez les enfants de moins de 10 ans. "Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de schéma vaccinal complet, donc c'est une crainte, de voir la polio se répandre dans la population", indique le Dr Natalie Rout, médecin au national health service de Londres (Royaume-Uni).

En France, le vaccin administré est fabriqué à base d'un virus inactivé et s'injecte en intramusculaire. Plus de 99 % des nourrissons sont vaccinés.