Aux États-Unis, un père et sa fille offrent des camping-cars aux victimes des méga-feux californiens

C’est un fléau annuel, plus destructeur chaque année que la précédente, les incendies de forêt ravagent des milliers d’hectares dans tout l’ouest des États-Unis. Un phénomène que Woody Faircloth, la quarantaine, a décidé de ne pas regarder sans rien faire, puisqu’il a créé une association qui aide les personnes qui ont perdu leurs maisons dans les flammes à se reloger, temporairement, en leur donnant des camping-cars.

Comme il le raconte à la chaine ABC, l’idée lui est venue en 2018. Avec sa fille Luna, 6 ans à l’époque, ils regardent la télé, tranquillement assis dans le canapé de leur maison à Denver dans le Colorado, quand les premières images de l’incendie de la ville de Paradise apparaissent à l’écran. 85 morts, des centaines de disparus, 62 000 hectares brûlés et des dizaines de milliers d’habitants déplacés, démunis, sans logement.

Lui et sa fille se creusent les méninges pour trouver ce qui pourrait aider ces personnes au plus vite, et l’idée leur vient d’acheter des camping-cars d’occasion, de les rénover et de les donner. Woody Faircloth ouvre donc une cagnotte en ligne, l’initiative cartonne, trois jours plus tard il trouve un van à 2 500 dollars, et part avec direction la Californie, pour en donner les clés à un sinistré.

Le premier d’une longue série puisque très vite, en plus d’envoyer de l’argent, certains anonymes proposent de donner des camping-cars. Pour mettre en contact donateurs, bénévoles et victimes, l’association Emergency RV’s, "urgence van", est née. Et elle n’a pas chaumé.

"Nous sommes juste des gens qui aidons d’autres gens. Vous savez, c’est très simple, quand on aide on rencontre les meilleures personnes du monde." Woody Faircloth, fondateur de Emergency RV à la chaine ABC

En 2019, la région de San Francisco a été de nouveau touchée par une série d’incendies ravageurs, pareil en 2020, et en 2021. Au total, 97 camping-cars ont été donnés, une centaine de familles hébergées, accueillies par des volontaires et 10% des vans ont même été rendus par ceux qui ont trouvé un nouveau logement pour que le véhicule serve à d’autres sinistrés.